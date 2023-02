Napoli, Osimhen lo dice chiaramente: l’annuncio in chiave calciomercato

Futuro Napoli, Victor Osimhen parla con chiarezza ai microfoni di ESPN: l’annuncio fatto in chiave calciomercato è sorprendente.

Il centravanti nigeriano ha parlato a ESPN di quello che potrebbe essere il suo futuro al termine della stagione, le sue parole sono chiare: ecco che cosa ha dichiarato su di sè e sul Napoli, tifosi sorpresi.

Il Napoli prosegue nella sua stagione ai limiti della perfezione ed in quello che era uno degli appuntamenti più importanti della storia recente ha nuovamente regalato spettacolo. La vittoria per 2-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte, arrivata al termine di una prestazione sublime che poteva essere coronata con margine di gol anche più ampio, è stata un’altra ciliegina a cui ha partecipato ancora una volta Victor Osimhen.

Il centravanti ex Lille ha siglato il primo dei due gol della squadra allenata da Luciano Spalletti e ha così raggiunto quota 20 gol in 24 partite: un’annata quella del nigeriano che difficilmente passerà inosservata alle big d’Europa.

Osimhen, tra campo e mercato: il futuro resta tutto da scrivere

Al suo arrivo in Italia nell’estate del 2020 per una cifra vicina ai 75 milioni di euro, la curiosità e l’interesse nei confronti del possibile impatto di Osimhen in una realtà come quella di Napoli e della Serie A era altissimo. Il nigeriano non è però riuscito ad essere immediatamente incisivo, non tanto per questioni meramente tecniche o statistiche, 62 gol totali nei suoi primi 2 anni in Campania, quanto più per ragioni fisiche.

Le 23 partite saltate il primo anno e le 14 del secondo hanno infatti impedito al club del presidente De Laurentiis di godersi a pieno il proprio attaccante e le 6 gare saltate ad inizio anno facevano temere ad un’altra assenza prolungata. L’ex Lille ha però risolto i guai fisici che ne hanno condizionato i primi anni e sembra ormai lanciato per la vittoria di scudetto e titolo di capocannoniere: un binomio che rischia di aumentare l’interesse in firo per l’Europa.

Di quello che potrà essere il futuro di Victor Osimhen si è già parlato molto. Il sospetto, o la preoccupazione, che possano arrivare offerte extra large dalla Premier League è più che concreto, ma De Laurentiis non sembra intenzionato a fare sconti per il proprio gioiello in maglia numero 9. Intanto a parlare di quello che potrebbe succedere in estate è proprio Osimhen che dopo la sfida all’Eintracht ha rilasciato importanti dichiarazioni.

Osimhen, sarà addio? L’attaccante parla del suo futuro

L’interesse nei confronti del futuro di Osimhen da parte dei tifosi del Napoli è ovviamente, e giustamente, molto alto. La presenza o meno del nigeriano al centro dell’attacco di mister Spalletti fa tutta la differenza del mondo e pertanto ogni singola news o dichiarazione gode di grande interesse. L’ultima in ordine temporale l’ha rilasciata proprio l’ex Lille a ESPN: ecco cosa ha dichiarato.

Intervistato sulla fantastica stagione e su quello che potrà succedere in estate, Victor Osimhen ha rilasciato dichiarazioni molto importanti affermando in particolare quanto segue: “Sono concentrato solo sul Napoli, loro hanno l’ultima parola. Alla fine dell’anno vedremo cosa accadrà, ma non dipende da me. Spetta alla società”. Starà dunque a De Laurentiis e Giuntoli prendere la decisione finale sul centravanti, ma in ogni caso per loro, come per il giocatore, prima c’è da concludere una stagione fino a qui perfetta.