Vice Lobotka, la mossa a sorpresa: De Laurentiis non può che esserne soddisfatto

Il Napoli sarebbe alla ricerca di un vice Lobotka: un’ipotesi farebbe particolarmente felice il presidente De Laurentiis.

Gli azzurri pensano al futuro della rosa: la dirigenza pensa ad una soluzione in particolare per la riserva del regista slovacco.

Il Napoli sta vivendo una stagione strepitosa, come testimoniato dal primato con 15 punti di vantaggio in Serie A. Gli azzurri stanno dominando il campionato, mentre in Champions League sono reduci dall’ottima vittoria ottenuta in casa dell’Eintracht grazie ai gol di Osimhen e Di Lorenzo. Con questo successo, sono stati ipotecati i quarti di finale, anche se rimangono 90 minuti da giocare al Maradona.

Uno dei protagonisti assoluti della formazione di Spalletti è Lobotka: lo slovacco è diventato cruciale e inamovibile. Tuttavia, ci sono riflessioni in corso sul suo vice: un’ipotesi renderebbe particolarmente felice De Laurentiis.

Vice Lobotka cercasi: l’ultima ipotesi è sorprendente

Stanislav Lobotka, durante la gestione di Spalletti, è cresciuto fino a diventare uno dei migliori registi a livello europeo. Ad oggi, lo slovacco è uno degli insostituibili degli azzurri: l’allenatore toscano non rinuncia mai a lui e alle sue doti da “ordinatore” in mezzo al campo. Anche per questo, Demme ha trovato poco spazio fin qui (oltre che per un infortunio), ma la situazione potrebbe cambiare a breve dati i numerosi impegni ravvicinati.

In vista della prossima stagione, però, la dirigenza starebbe valutando l’ipotesi di regalare un nuovo vice Lobotka a Spalletti. Secondo le varie indiscrezioni ci sarebbero diversi nomi sul tavolo, ma, per il giornalista Ciro Venerato, potrebbe esserci un’ipotesi sorprendente. Durante il suo intervento a 1 Station Radio ha dichiarato: “Ci sono valutazioni in corso anche sulla crescita di Gaetano in quel ruolo. […] Va anche ricordata la stima che Spalletti nutre per il ragazzo”.

La soluzione interna permetterebbe alla società di risparmiare un tesoretto da investire su un altro ruolo. Ad ogni modo, non è una pista “certa”, poiché l’ex Cremonese potrebbe chiedere di lasciare il Napoli per giocare con più regolarità. Guardando i numeri di questa stagione, il numero 70 ha raccolto solo 3 presenze per un totale di 30 minuti in Serie A (fornendo un assist).

Addio a Demme? Non solo: le situazioni in bilico a centrocampo

Il futuro di Demme potrebbe essere lontano dal Napoli. Secondo varie indiscrezioni, il tedesco è stato vicino all’addio già in inverno e, dato lo scarso minutaggio a disposizione, potrebbe cercare una nuova avventura al termine di questa stagione. Tuttavia, l’ex Lipsia non è l’unico centrocampista in bilico all’interno della rosa.

Tra la situazioni in bilico ci sono quelle di Ndombele, che è arrivato in prestito con diritto di riscatto per circa €30 milioni, e di Zielinski, che ha un contratto in scadenza nel 2024. Difficilmente il francese sarà trattenuto, mentre il polacco potrebbe salutare se non dovesse arrivare il rinnovo per evitare un addio a parametro zero.

Anche per questo, dunque, Gaetano potrebbe avere maggiori possibilità di permanenza in estate.