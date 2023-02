Napoli, Chiariello: “L’allenatore dell’Eintracht si è ca**to sotto”

Il Napoli ha trionfato contro l’Eintracht: il noto giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sull’allenatore dei tedeschi.

Il giornalista si è espresso in modo molto rigido nei confronti di Glasner: la frase è alquanto diretta. Diciamo che… no, non ha usato mezzi termini.

Il Napoli ha trionfato in Germania contro l’Eintracht grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo (gli azzurri hanno anche sbagliato un calcio di rigore con Kvaratskhelia sul punteggio di 0-0): lo 0-2 ha di fatto ipotecato il passaggio del turno, anche se Spalletti ha voluto ribadire come ci sia ancora la gara di ritorno da giocare.

Ora il pensiero tornerà momentaneamente sul campionato, ma intanto il noto giornalista napoletano Umberto Chiariello ha espresso duramente il proprio pensiero nei confronti di Glasner.

Il Napoli domina l’Eintracht, Chiariello duro con Glasner

Il Napoli in Champions League ha seguito lo spartito che suona in Italia: contro l’Eintracht ha dominato e trovato il gol con il solito Osimhen prima di raddoppiare con il bel mancino di Di Lorenzo. Nell’occasione del gol del capitano è stata determinante la giocata di Kvaratskhelia, che ha servito il terzino con un colpo di tacco illuminante.

Il doppio vantaggio è un margine rassicurante in vista della partita di ritorno che si disputerà il 15 marzo al Maradona, ma non è una garanzia per l’approdo ai quarti.

Il giorno dopo la partita, il noto giornalista napoletano Umberto Chiariello ha espresso la propria opinione sul match ai microfoni di TVPlay durante una diretta su Twtich. L’opinionista si è espresso in modo diretto in particolare su Glasner: “L’allenatore dell’Eintracht si è ca**to sotto”. L’austriaco, prima della sfida, aveva dichiarato di essere assolutamente intenzionato a vincere e di voler essere la terza squadra in grado di battere il Napoli dopo Liverpool e Inter.

L’atteggiamento dell’Eintracht, invece, è parso difensivo e, probabilmente per questo motivo, Chiariello avrà espresso in quel modo colorito il suo parere sul’allenatore dei tedeschi. Al termine dell’incontro, Spalletti ha detto la sua sulla tattica adottata dal collega utilizzando una battuta riprendendo le dichiarazioni precedenti di Glasner.

Spalletti, Glasner e la battuta sul calcio italiano

Prima della partita, Glasner aveva elogiato Spalletti ed il suo Napoli per lo stile di gioco “anti-italiano“, ovvero improntato all’attacco e non difensivo. Gli azzurri hanno confermato la propria identità cercando costantemente il gol dopo il raddoppio per chiudere definitivamente i conti sfruttando anche la superiorità numerica in seguito all’espulsione di Kolo Muani. Al termine del match, l’allenatore azzurro ha ripreso le dichiarazioni del collega affermando: “Alla fine loro hanno giocato all’italiana”.

Spalletti si è detto soddisfatto della prova dei suoi, ma ha voluto mantenere alto il livello di concentrazione sottolineando come la qualificazione sia ancora in ballo: ha avvertito i suoi giocatori che non giocheranno se pensano di essere già ai quarti.