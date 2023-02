De Laurentiis, l’annuncio sul calciomercato: la frase che nessuno si aspettava

Il presidente De Laurentiis fa il punto della situazione parlando di varie questioni tra cui il calciomercato: le sue parole spiazzano i tifosi.

Il Napoli si gode questo momento dove sembra non avere limiti di nessun tipo, dove surclassa l’avversario in ogni modo. È un capolavoro la formazione azzurra, ogni calciatore è sempre sul pezzo e non da mai cenni di fatica.

All’indomani della sfida di Francoforte erano molti gli interrogativi che preoccupavano i tifosi azzurri, soprattutto perché si giocava tra le mura dell’Eintracht, nella Deutsche Bank Park che è in grado di creare un’atmosfera unica e irripetibile. Ebbene il Napoli ha giocato come se nulla fosse dimostrando di essere una delle squadre più organizzate e pronte non sono in Italia ma anche in Europa.

Di tutto questo ne é consapevole Aurelio De Laurentiis, arrivato in Germania per stare vicino alla squadra, che ha creduto nel progetto tecnico di Spalletti sin dal primo minuto.

Napoli, De Laurentiis si gode la sua squadra

De Laurentiis la scorsa estate aveva subito ogni tipo di attacco dopo aver ceduto tutti quei calciatori giunti alla fine del loro percorso azzurro. Beccandosi critiche da ogni parte ha comunque continuato per la sua strada assieme al ds Cristiano Giuntoli e al tecnico Luciano Spalletti. Oggi può dirsi assolutamente soddisfatto del risultato raggiunto in campo, ma anche fuori.

Il Napoli è infatti una delle poche società di un certo livello che hanno una situazione finanziaria perfetta ed esente da debiti. De Laurentiis insomma con la mossa di tagliare nettamente il monte ingaggi, senza perdere nulla dal punto di vista della qualità della rosa, ha compiuto un capolavoro che merita di essere applaudito.

Napoli, De Laurentiis: “I nostri giocatori li vedremo ancora brillare. Superlega? Grande stupidaggine

In una intervista all’emittente messicana Tnt Mexico, il presidente ha parlato dell’attuale situazione in casa Napoli facendo un accenno alla questione rinnovi e Superlega. “Avevo previsto che sarebbe stata una grandissima stagione, perché quando tu hai da troppo tempo gli stessi giocatori, quei calciatori anche se sono bravissimi diventano un po’ demotivati, invece gli atleti individuati dal nostro splendido scouting hanno dimostrato di essere affidabili e assolutamente all’altezza della situazione”.

Spiega De Laurentiis soffermandosi poi sulla questione rinnovi e su Lozano: “Io sono molto bravo a fare i contratti, per cui quando vengono da me sono bloccati, quindi non sarà difficile trattenerli. A volte però ci sono offerte che sono tali da non poter fare a meno di accettarle. Il futuro è incerto, ma credo che li vedremo ancora brillare per molto tempo. Lozano? Mi piace molto, gioca quasi sempre. Ha cambiato agenti continuamente, per cui dobbiamo incontrare i suoi nuovi agenti e parlare del suo futuro.

Sulla Superlega il numero uno del Napoli ha le idee chiare: “Non si può pensare ad un torneo per pochi eletti, per me è una grande stupidaggine. Bisognerebbe sedersi a tavola con la UEFA e dire: come possiamo portare 10 miliardi? Vorrei dire alla UEFA: senza i tifosi, il calcio muore! Ma il tifoso è tifoso innanzitutto del campionato nazionale, poi ci sono le coppe europee. Facciamo un unico torneo internazionale che porti 10 miliardi sul tavolo: la UEFA potrebbe lasciar fare alle Leghe europee e limitarsi ad un lavoro di segretariato”.