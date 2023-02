“Ora ad uno gli telefono per bene…”: Spalletti furioso nel fuorionda, cosa è successo

Luciano Spalletti è apparso abbastanza arrabbiato durante un fuori onda prima di essere intervistato dopo il successo in Germania del Napoli.

Oltre che in campionato, il Napoli illumina anche in Champions League dove gli azzurri si sono imposti per 2-0 sull’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale.

La squadra di Spalletti, dopo una prima mezz’ora equilibrata, ha preso il comando del gioco ed ha avuto la meglio sui tedeschi. Il risultato è anche stretto per quanto visto nei primi 90′ minuti, ma la sensazione che si è avuta è che il Napoli sia già con un piede e mezzo ai quarti di finale di Champions League. Tuttavia, l’allenatore azzurro non vuole assolutamente cali di tensione in vista del ritorno.

Spalletti avverte la squadra: le parole del tecnico sono chiare

Anche in campo europeo, il Napoli ha dimostrato di aver raggiunto la maturità giusta per potersela giocare contro chiunque. Contro l’Eintracht Francoforte, gli azzurri hanno sofferto pochissimo se non nella prima mezzora, dove la gara è rimasta in equilibrio e dove Kvaratskhelia ha anche sbagliato un calcio di rigore. Il Napoli, però, non si è scomposto e dopo l’errore dell’esterno georgiano ha trovato subito il vantaggio grazie ad Osimhen che ha sbloccato mentalmente la squadra. Gli azzurri sono tornati quelli visti in campionato in un lampo ed hanno flirtato più volte con il raddoppio che poi è arrivato nella ripresa grazie ad un gran gol di Di Lorenzo.

Non sazio, il Napoli ha continuato ad attaccare per trovare il 3-0, ma non c’è riuscito, tornando comunque a casa con un vantaggio importante. Spalletti, tuttavia, nel post partita ha fatto sapere che per lui la qualificazione non è affatto blindata ed ha mandato un avvertimento alla sua squadra. Il tecnico toscano ha dichiarato come se vedrà alcuni dei suoi giocatori pensare che la qualificazione ai quarti sia ormai assicurata non li farà più giocare. L’allenatore azzurro ha aggiunto come la presunzione sia il difetto peggiore e la sua squadra non deve averla.

Parole abbastanza chiare in vista della gara di ritorno in programma il prossimo 15 marzo al Maradona, dove il Napoli dovrà scendere in campo con lo stesso atteggiamento per ottenere un nuovo successo e la conseguente qualificazione. Tuttavia, per Spalletti non è stata interamente una serata felice e nel post partita il tecnico toscano è apparso molto nervoso durante un fuori onda.

Furia Spalletti nel post partita: il video del fuori onda diventa virale

Si può essere nervosi dopo un successo europeo così importante? La risposta è si se ti chiami Luciano Spalletti ed il tecnico toscano stavolta ha avuto anche le sue ragioni per essere arrabbiato. Nel fuori onda prima di essere intervistato da Sky, divenuto subito virale, l’allenatore azzurro è stato visto piuttosto nervoso ed il motivo sarebbe stato un commento ascoltato a Mediaset da parte di Sandro Sabatini.

Prima del collegamento, Spalletti si è lamentato del fatto che dopo una notte simile si stia parlando ancora del come abbia gestito Totti ed Icardi alla Roma e all’Inter.

Sabatini da anni non è più affidabile nelle analisi.

Sempre velenoso,inappropriato e saccente. Cosa c'entra parlare di Icardi e Totti in una sera dove il Napoli ha portato IL CALCIO ITALIANO quasi tra le prime 8 d'Europa? Cerchi il marcio? Guarda altrove — Matteo Sorrentino ✍🏻 (@MatteoSorrenti) February 22, 2023

Il tecnico azzurro è poi sbottato: “Stanno parlando di Totti ed Icardi, di come ho gestito Totti ed Icardi. Poi ora ad uno gli telefono per bene e gli faccio vedere come li ho gestiti” ha affermato visibilmente contrariato.