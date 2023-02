Il vero motivo per cui Osimhen indossa ancora la mascherina

Perchè Victor Osimhen indossa ancora la mascherina protettiva durante le partite? Ecco il motivo della scelta dell’attaccante nigeriano.

L’attaccante del Napoli è ormai completamente guarito dalla frattura al volto che aveva rimediato ormai più di un anno fa eppure lo strumento protettivo è ancora presente sul suo viso quando gioca, come mai? Ecco la ragione.

La vittoria contro l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di Champions League è l’ennesimo punto esclamativo di una stagione fin qui perfetta del Napoli. Gli uomini di Luciano Spalletti si sono imposti con un agevole 2-0 sul campo della squadra tedesca grazie ad un’altra prova sfavillante, tanto da considerare il risultato come molto stretto per gli azzurri. A sbloccare la sfida e spianare la strada ai suoi ci ha pensato ancora una volta il centravanti mascherato: Victor Osimhen.

Osimhen fa 20: il nigeriano prosegue la sua stagione da infermabile

20 gol reaizzati in 24 partite, i numeri messi insieme da Victor Osimhen in questa sua terza stagione al Napoli hanno semplicemente qualcosa di mostruoso. La partita contro l’Eintracht sbloccata dal centravanti è solo un’altra grande prova messa in atto dal nigeriano ex Lille, divenuto in questi mesi non solo un finalizzatore implacabile, ma un leader tecnico ed emotivo di una squadra che viaggia a ritmi insostenibili.

Quanto sta mettendo in mostra Osimhen ha chiaramente un qualcosa di unico, soprattutto se si considerano i soli 24 anni d’età, e lo rendono un vero e proprio target di mercato per tutte le migliori squadra d’Europa, sebbene al momento in casa Napoli la speranza sia quella di poter evitare l’interesse potenziale di squadre di Premier e non solo. Per Osimhen si tratta di una sorta di stagione di rivalsa dopo che la scorsa fu fortemente condizionata dall’infortunio al volto.

E’ il 21 novembre 2021 e a San Siro va in scena il big match tra l’Inter ed il Napoli. A seguito di un duro contrasto aereo con Milan Skriniar l’attaccante nigeriano è obbligato a lasciare il campo con un evidente problema al volto. La prognosi reciterà frattura allo zigomo per un’assenza che durerà ben 54 giorni tradotti in 12 gare. Il ritorno in campo è stato segnato dalla presenza sul suo volto della maschera protettiva, strumento che, a distanza di oltre un anno, continua ad essere presente: Come mai?

Osimhen e la maschera: perchè l’attaccante la porta ancora

Il medico Roberto Ruggiero, ideatore dell’ormai famosa aschera protettiva di Osimhen, aveva parlato di un’operazione estremamente delicata, tanto da necessitare uno strumento di protezione curato in ogni minimo dettaglio per la protezione post guarigione. Dal momento in cui però il numero 9 ex Lille ha indossato la maschera non l’ha più tolta: il motivo è particolare.

Stando sempre al dottor Ruggiero alla base ci sarebbe una sorta di “paura” che quanto successo possa ripetersi e di conseguenza Osimhen preferisce proteggersi al meglio, ma oltre questo c’è altro. Il medico ha aggiunto alle sue parole rilasciate a Radio Crc: “Osimhen si è trovato bene e ha deciso di tenere la maschera perché porta bene…”. Un po’ di sana scaramanzia dunque, chissà se anche questo piccolo dettaglio non possa venire incontro al Napoli nella sua corsa allo scudetto.