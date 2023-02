“Aveva avuto dei problemi con il mister”: cos’è successo con Spalletti

Anche nello straordinario Napoli che viaggia a vele spiegate verso una stagione da incorniciare in passato non sono mancati i problemi. Di recente è stato svelato un retroscena rimasto nascosto.

L’episodio riguarderebbe Luciano Spalletti e uno dei suoi calciatori con il quale il rapporto non è iniziato subito in maniera idilliaca. A parlarne è stato un uomo molto vicino alla vita sportiva e privata del calciatore che ha raccontato i primi problemi.

La storia tra i due, fortunatamente, ha avuto una seconda occasione e racconta di un calciatore che si è saputo imporre anche in un ambiente non semplicissimo come quello partenopeo. Il rapporto con Spalletti, adesso, è più che buono e, con tutta la squadra che rema unita dalla stessa parte, sognare in grande diventa più che lecito.

Il Napoli supera l’esame di tedesco: Eintracht battuto 2-0

Il Napoli di Luciano Spalletti esce indenne dal primo atto degli ottavi di finale e al Deutsche Bank Park vince per 2-0 contro i padroni di casa. L’Eintracht, inizialmente, aveva provato a far valere il fattore campo, ma già nella prima frazione i valori degli azzurri erano venuti fuori. La prima occasione capita su una palla in profondità dove Hirving Lozano, scappato alla difesa tedesca, trova il palo da buona posizione e sugli sviluppi dell’azione Osimhen viene steso in area. L’arbitro Dias assegna il penalty ma, dagli undici metri, Kvaratskhelia si fa ipnotizzare da Trapp e spreca l’opportunità di portare in vantaggio i suoi.

Vantaggio che arriva poco dopo. Un gigantesco Lobotka recupera palla e lancia subito Lozano sulla corsia, il messicano mette dentro una palla forte sul quale arriva il solito Osimhen che firma il vantaggio azzurro. I due, qualche minuto dopo, ripetono lo stesso copione ma questa volta viene annullato tutto per offside del nigeriano. Nel secondo tempo Dias è forse troppo severo con Kolo Muani ed estrae il rosso diretto per un intervento su Anguissa. La superiorità numerica aiuta il Napoli che, al termine di un’azione ben orchestrata e rifinita da un tacco di Kvara, trova il raddoppio con il piazzato mancino di Giovanni Di Lorenzo.

La rivelazione è inaspettata: luce sui problemi con mister Spalletti

Nella trionfante serata tedesca entrambe le marcature della squadra di Spalletti hanno coinvolto l’out di destra dei partenopei. Tra gli interpreti più spesso utilizzati da quella parte del campo c’è anche Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli. L’agente dell’ex Sassuolo e Inter, Mario Giuffredi, è stato intervistato a Calcio Napoli 24 Live, dove ha parlato del suo assistito.

Giuffredi ha affermato che Politano, come gran parte dei calciatori professionisti, vuole sempre sentirsi protagonista e giocare tutte le partite anche se, a detta dell’agente, la competizione all’interno di una squadra come quella azzurra potrebbe stimolare ad alzare l’asticella. Giuffredi, inoltre, ha parlato anche di alcuni problemi avuti in passato dal suo assistito con il tecnico Spalletti. Ecco le sue parole: “Lui non voleva andare via, aveva avuto dei problemi con il mister dovuti anche ai comportamenti di Matteo. Tutto è stato chiarito e lui è rimasto volentieri a Napoli perché ha visto cose positive nei suoi confronti. Noi gli abbiamo consigliato di restare in azzurro e la scelta è stata quella giusta“.