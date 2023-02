Moratti: “Il Napoli può vincere la Champions”, poi parla di due azzurri: “Li porterei all’Inter”

Dopo la vittoria con l’Eintracht di Francoforte, il Napoli di Luciano Spalletti ha ricevuto i complimenti anche di Massimo Moratti.

Il Napoli di Luciano Spalletti non ha nessuna intenzione di fermarsi. Gli azzurri, infatti, hanno battuto anche l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner, grazie alle reti realizzate da Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo.

Nonostante il netto successo, tra le fila azzurre bisogna registrare un po’ di rammarico. Il Napoli, di fatto, poteva vincere almeno con un altro gol di scarto, considerando le tantissime occasioni che si sono susseguite nel corso della gara contro l’Eintracht di Francoforte, soprattutto il rigore sbagliato nel primo tempo da Kvaratskhelia.

Il Napoli contro i tedeschi ha dimostrato di poter fornire delle incredibili prestazioni anche in Champions League. In tanti, nonostante la grandissima fase a gironi disputata, avevano qualche dubbio che gli uomini di Luciano Spalletti potessero giocare in Europa così come stanno facendo nel campionato italiano. Dopo la gara contro l’Eintracht di Francoforte, invece, è aumentata la percentuale di persone che pensa che il team partenopeo possa riuscire a portare sotto l’ombra del Vesuvio la coppa dalle grandi orecchie.

Massimo Moratti sul Napoli di Luciano Spalletti: “Può vincere la Champions League”

Tra queste persone così fiduciose bisogna inserire anche Massimo Moratti. L’ex presidente dell’Inter, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha infatti parlato così del team partenopeo: “Gli azzurri a Francoforte hanno fatto una gara straordinaria, dimostrando che non sono più una sorpresa neanche in Europa. Spalletti sta dimostrando di essere un grande allenatore. Il Napoli può vincere la Champions League”.

Massimo Moratti ha poi concluso il suo intervento: “Anche se dovesse uscire prima i tifosi dovrebbero essere comunque orgogliosi della loro squadra, perché sta facendo qualcosa di meraviglioso. Sta giocando un grandissimo calcio ed è tra le più forti d’Europa. Chi porterei del Napoli all’Inter? Osimhen e Kvaratskhelia”.

Al netto di questi complimenti rivolti al team guidato da Luciano Spalletti, Massimo Moratti può esultare anche per la sua Inter.

Champions League, anche l’Inter di Simone Inzaghi ha vinto l’andata del suo ottavo di finale: battuto il Porto

Anche la ‘Beneamata’, infatti, ha vinto la gara di andata del rispettivo ottavo di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi ha di fatto compiuto un passo veramente importante verso i quarti di finale, visto che ha battuto con il gol di Lukaku il Porto dell’ex nerazzurro Sergio Conceicao.