Inter, che affronto di Onana: come la prenderanno i tifosi del Napoli?

L’estremo difensore camerunense ha le idee chiare sulle potenzialità dell’Inter: le sue parole sono un vero e proprio affronto al Napoli.

L’Inter si aggiudica la prima tranche degli ottavi di finale di Champions League superando di misura una squadra, il Porto, che dall’arrivo in panchina di Sergio Conçeicao non ha mai fallito contro una squadra italiana.

Ieri tuttavia i nerazzurri hanno dato del filo da torcere alla rodata formazione lusitana, impedendogli di creare azioni pericolose se non nella ripresa con l’uomo di punta Taremi. La partita è cambiata radicalmente all’80’ quando Otavio è stato espulso per doppia ammonizione. L’Inter ne ha approfittato e con Romelu Lukaku ha messo a segno una rete fondamentale per affrontare il ritorno del Do Dragao con meno pressioni.

Tra i migliori in campo spicca il portiere camerunese Andrè Onana, arrivato quest’anno in Italia ma già man of the match in numerose partite, tra cui quella contro il Napoli dello scorso 4 gennaio. L’ex Ajax è convinto della forza dei suoi compagni tanto da azzardare un pronostico che fa già discutere.

Inter, Onana ci crede: “Possiamo vincere con chiunque”

Di certo le dichiarazioni del portiere non fanno felici i tifosi del Napoli che, dopo la roboante vittoria contro l’Eintracht Francoforte, sono anch’essi convinti che la formazione partenopea abbia qualche remota possibilità di alzare la Champions League. Onana è sicuro, a tal punto da sorprendere persino i suoi tifosi, accorsi al Meazza di Milano per sostenere gli undici di Inzaghi. Secondo il punto di vista del portiere, l’Inter non deve temere nessuno. Ha la forza, la cattiveria, per portare a casa qualsiasi match.

Intervistato da Sky Sport, Onana si è letteralmente scatenato esaltando non poco i suoi compagni di squadra: “Siamo pronti a tutto, che vengano avanti o meno non è importante. Dobbiamo fare quello che abbiamo preparato. Siamo pronti a giocare contro qualsiasi avversario. Penso che possiamo vincere contro chiunque, l’abbiamo dimostrato e possiamo arrivare avanti. Uniti possiamo ottenere qualsiasi risultato“. Come vediamo, non viene fatto neanche il minimo riferimento al Napoli.

Insomma, zero limiti. Il camerunese crede nelle qualità di mister Simone Inzaghi e al contempo è convinto che quest’anno la Champions League possa essere un obiettivo stagionale concreto. Onana non cita il campionato tra i possibili traguardi di questa stagione: probabilmente, da questo punto di vista, crede ormai anche lui che il Napoli sia troppo forte e irraggiungibile. E del resto, visti i quindici punti di distacco, come dargli torto?