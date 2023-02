Real Madrid, Ancelotti ha fatto un nome: non si tratta di Kvara e Osimhen

Real Madrid, Carlo Ancelotti ha fatto un nome per il mercato dei suoi: non si tratta nè di Kvaratskhelia e nè di Osimhen, ecco chi è.

Il tecnico ex Napoli oggi alla guida dei Blancos, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, avrebbe fatto il nome di uno dei calciatori di Luciano Spalletti, non si tratta però nè di Kvara nè di Osimhen: ecco chi ha chiesto Ancelotti.

La stagione fino a qui disputata dal Napoli di Luciano Spalletti è un qualcosa di unico nella storia del club campano. La vittoria schiacciante a livello di gioco e di risultato maturata in trasferta contro l’Eintracht ha ulteriormente dato lustro al lavoro fatto dal tecnico toscano e dalla dirigenza, ma soprattutto ha dato ulteriore visibilità ad alcuni dei giocatori cardine del progetto come Kvaratskhelia ed Osimhen: oltre c’è però un altro protagonista che pare finito nel mirino del Real Madrid.

Il Real pensa al gioiello del Napoli: i Blancos osservano con grande attenzione gli azzurri

Quando si parla di una squadra come il Real Madrid è sempre molto difficile dire di no. Nella storia sono infatti pochi i casi in cui i calciatori sono riusciti a resistere alle avance dei Blancos, una squadra la cui storia e il cui palmares invoglia chiunque a dire sì per entrare anche solo in minima parte dentro una vera e propria leggenda del calcio. Da sempre le Merengues prestano grande attenzione alle squadre che vincono, così da poter valutarne i talenti ed anche per il Napoli il rischio di diventare osservato speciale c’è.

Gli azzurri del presidente De Laurentiis stanno mettendo in mostra oltre che un gioco spumeggiante anche un’infinita serie di talenti spesso giovani o giovanissimi, tutto materiale che può far gola alle grandi d’Europa e soprattutto al Real Madrid: inevitabile ragionare in ottica Blancos al duo Osimhen e Kvaratskhelia.

Sia il nigeriano che il georgiano sono stati associati al Real Madrid, come riportato nel primo caso da Calciomercatoweb.it e nel secondo da Cadena Ser, ma tra le elevatissime richieste del Napoli e la possibilità per Florentino Perez ed i suoi di valutare anche altri profili di talento i due affari sembrano ad oggi difficili. C’è però un altro protagonista assoluto del Napoli sul quale ha posato gli occhi Carlo Ancelotti in persona: si tratta di Stanislav Lobotka.

Lobotka-Real: Ancelotti ha attenzionato il centrocampista

Stanislav Lobotka è uno dei calciatori che più in assoluto è parso estremamente migliorato nel Napoli. Il regista sloveno, discontinuo fin qui nella sua avventura in Italia, grazie al lavoro di Spalletti ha ritrovato in primis condizione fisica e con essa anche tutta una serie di ‘bonus’ tecnici che migliorano nettamente il gioco dei campani. Su di lui è quindi arrivato l’interesse del Real su richiesta del tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti.

L’allenatore ex Milan e Napoli, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sarebbe rimasto molto colpito da Lobotka e dalla sua capacità di smistare i palloni ai compagni oltre che di recupero e difesa della palla. Caratteristiche queste che hanno reso lo sloveno imprescindibile per Spalletti e che ne hanno alzato la valutazione ad almeno 60 milioni, De Laurentiis potrebbe quindi decidere di accettare, lasciando in mano al giocatore l’ultima parola, solo in caso di offerte pari o superiori a quel valore, starà eventualmente a Florentino Perez decidere se spende o meno quella cifra per Lobotka.