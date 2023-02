Napoli, arriva l’annuncio che fa saltare di gioia i tifosi

By

I tifosi del Napoli, oltre per la vittoria della loro squadra del cuore con l’Eintracht, possono esultare anche per un annuncio.

Dopo la vittoria di venerdì scorso al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, il Napoli di Luciano Spalletti si è ripetuto anche in Champions League. I partenopei, infatti, hanno battuto in trasferta nella serata di martedì l’Eintracht di Francoforte, grazie alle reti realizzate da Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo.

I partenopei, al netto dei primi dieci minuti, hanno giocato una grandissima partita contro la squadra di Oliver Glasner, visto che tra le loro fila serpeggia anche un po’ di rammarico per non aver realizzato almeno un altro gol. Il Napoli, oltre alle due reti realizzate, ha avuto tante occasioni per portare a casa la terza marcatura del match contro l’Eintracht di Francoforte: dal rigore sbagliato da Khvicha varatskhelia alla conclusione da seduto di Frank Anguissa.

Il Napoli, con il successo di martedì sera, ha sicuramente un piede e mezzo ai quarti di finale di Champions League, cosa mai successa nella sua storia. Ma lo stesso Luciano Spalletti ha ribadito nella conferenza post gara che la strada per la qualificazione al prossimo turno della massima competizione europea è ancora lontana: “Non farò giocare chi tra i miei calciatori pensa di essere già qualificato”. Tuttavia, in attesa del match di ritorno del prossimo 15 marzo, i tifosi azzurri possono esultare per alcune dichiarazioni rilasciate prima della partita.

Napoli, l’annuncio di Cristiano Giuntoli: “Il mio contratto? Non ci sono problemi”

Cristiano Giuntoli, infatti, ha parlato così del suo futuro ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’: “Sul mio contratto non ci sono problemi. Ho un ottimo rapporto sia con De Laurentiis. Ho un accordo fino al prossimo anno. Se batterò cassa? Le lodi fanno sempre piacere, ma bisogna pensare al futuro e non a quello che abbiamo fatto”.



La conferma di Cristiano Giuntoli per almeno un altro anno è sicuramente una bella notizia per tutta la piazza partenopea. Il direttore sportivo del Napoli, infatti, è stato l’autore della meravigliosa campagna acquisti dell’estate scorsa che ha permesso al club di Aurelio De Laurentiis sia di abbassare il monte ingaggi che di rafforzare il gruppo guidato da Luciano Spalletti.

I prossimi obiettivi di Cristiano Giuntoli saranno quelli di trattenere il più possibile i big che stanno trascinando il Napoli di Luciano Spalletti sia in Italia che in Champions League: da Kvaratskhelia, passando per Kim Min-Jae, a Victor Osimhen.

Osimhen, il nigeriano è seguito dalle squadre di Premier League

Su questi tre calciatori, e non solo, si sono scatenate di fatto varie aste. Tra questi tre calciatori, però, l’unico che rischia seriamente di lasciare il Napoli al termine della stagione è Victor Osimhen. Sul nigeriano, infatti, bisogna registrare l’interesse delle big europee, soprattutto di Premier League, disposte a pagare anche più di 100 milioni di euro per acquisire le sue prestazioni.