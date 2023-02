Juventus, Zuliani punge i napoletani: la frase è una vera provocazione

Il noto giornalista di fede juventina Claudio Zuliani ha provocato i tifosi del Napoli in diretta tv: le sue parole lasciano tutti di stucco

Il Napoli, anche in Europa, ha dimostrato di essere davvero ingiocabile e la prestazione fornita contro l’Eintracht Francoforte nella serata di martedì è stata l’ennesima conferma.

Gli azzurri si sono imposti per 2-0 ed avrebbero potuto chiudere la gara con uno scarto maggiore, mentre l’Eintracht non è mai riuscito ad essere pericoloso se non nei primi minuti di partita. Benché ci sia un ritorno ancora da giocare e Spalletti predica massima calma ed attenzione, per molti addetti ai lavori e non questo Napoli non può non sognare di poter arrivare fino alla finalissima di Istanbul.

Napoli credici: la finale di Champions League non è utopia

Tanto in campionato quanto in Europa, il Napoli ha dimostrato di aver raggiunto la maturità giusta per potersela giocare contro qualsiasi avversario. In Serie A, gli azzurri hanno accumulato un vantaggio importante sull’Inter seconda in classifica e lo scudetto è sempre più ad un passo, mentre in Europa la prova contro l’Eintracht Francoforte ha confermato la crescita della squadra di Spalletti in ambito internazionale. Già durante la fase a gironi si era apprezzato un Napoli stellare nelle notti contro Liverpool ed Ajax e contro il club tedesco gli azzurri hanno fatto capire che quei risultati non sono stati raggiunti per semplice fortuna o perché le due squadre appena citate non erano in condizione.

Il Napoli è stato semplicemente più forte delle sue avversarie e sono poche le squadre capaci di tenergli testa nell’arco dei 90′. L’Eintracht è riuscito a reggere solo mezzora all’impeto azzurro e poi si è sciolto come neve al sole, arrendendosi alla squadra di Spalletti che non ha avuto pietà nel colpire al momento giusto. Ecco perché il Napoli deve credere di poter arrivare in finale di Champions League, cosa che prima poteva sembrare utopia, mentre adesso non lo è più. Non avrà la disponibilità economica dei club più importanti al mondo, ma questo Napoli ha qualità e coraggio da vendere per rendere possibile quello che fino ad un anno fa appariva impossibile.

Nonostante i risultati straordinari raccolti in questa stagione, però, gli azzurri non sono riusciti a conquistare il consenso di tutti. Ai microfoni di 7Gold, infatti, il giornalista Claudio Zuliani, noto per la sua fede juventina, si è scagliato contro il Napoli, rilasciando delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti di stucco e che sono risultate essere una vera provocazione nei confronti dei tifosi azzurri.

Zuliani e il Napoli: la dichiarazione è clamorosa

Per la Juventus non è stata una stagione semplice fin qui. I bianconeri, anche a causa della penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’Appello per il caso plusvalenze, sono lontanissimi dalla zona Champions League ed in Europa si ritrovano in Europa League dopo essere arrivati terzi nel proprio girone di Champions. Un colpo durissimo per i tifosi bianconera e, a quanto pare, anche per i giornalisti di fede juventina come Claudio Zuliani che a 7Gold ha espresso un parere abbastanza forte sul Napoli.

Mentre tutti esaltano la forza, il gioco e la personalità degli azzurri, il noto giornalista è stato durissimo con la squadra di Spalletti, facendo capire chiaramente di non essere impressionato: “”Il Napoli europeo? Beh, questo Napoli ne prende cinque dal Real Madrid“, ha dichiarato, aggiungendo poi che saranno proprio i blancos a vincere la Champions League quest’anno.

Una dichiarazione clamorosa da parte di Zuliani nei confronti del Napoli che ha scatenato le reazioni rabbiose dei tifosi azzurri, chiaramente provocati dalle parole del giornalista bianconero.