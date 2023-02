Salterà la prossima (importante) partita: problema muscolare, non si è allenato

Brutta tegola per l’allenatore che ha in preparazione uno dei match più importanti e sentiti della stagione: si teme un lungo stop.

All’indomani di una delle partite più importanti della stagione l’allenatore incassa la più brutta notizia che ci possa essere, ovvero l’infortunio di un calciatore fondamentale, di un centrocampista che aiuta molto la manovra offensiva.

Non ci voleva un infortunio di questo genere. Ora la squadra dovrà essere totalmente rivoluzionata in vista della stracittadina che, come è giusto che sia, richiede sempre uno sforzo maggiore da parte dei calciatori. Insomma, è un vero e proprio disastro perché sostituirlo sarà un’impresa letteralmente impossibile. Intanto gli avversari non sorridono poiché anche loro sono costretti ad affrontare problemi di infermeria.

Liga, i tifosi attendono il derby Real Madrid-Atletico Madrid

Non è mai una partita scontata, semplice da affrontare. Storicamente il derby di Madrid, conosciuto anche con il nome di Derbi Madrileno, regala sempre tantissime sorprese con le rispettive tifoserie che sono note per una rivalità che dura da più di un secolo. Sia Real che Atletico sono due delle squadre più antiche di Spagna e di Europa: basti pensare che il primo scontro tra i Blancos e Colchoneros ci fu nel 1906 e terminò con un 2-1 a favore del Real Madrid.

Negli ultimi anni la tifoseria che ha “sofferto” di più la rivalità, sebbene abbia vinto i suoi trofei, è quella dell‘Atletico. Il Real infatti ha sempre trionfato nei match che contano come le finali di Champions League. Quest’anno il copione sembra ripetersi con i Blancos della capitale spagnola che hanno ben dieci punti di distacco dai rivali. Il Cholo Diego Simeone, in vista del Derby che ci sarà il prossimo 25 febbraio, dovrà tuttavia rinunciare al suo campione del mondo. Si prospetta un lungo periodo di stop.

Atletico Madrid, De Paul ko: salterà il Derby

Stiamo parlando di Rodrigo De Paul, un calciatore fondamentale per la manovra di Simeone. L’ex Udinese – come riporta calciomercato.it – salterà il prossimo derby madrileno a causa di un infortunio muscolare che ha subito nel corso del match contro l’Athletic Bilbao. De Paul si è accasciato a terra e ha compreso subito la gravità del problema.

Il ragazzo si è già sottoposto a degli accertamenti e comincerà nelle prossime ore un percorso fisioterapico con lo scopo di tornare presto in campo. Simeone dunque dovrà fare a meno del suo centrocampista in un match fondamentale per rimanere in corsa per un piazzamento Champions. L’Atletico, come detto, è distante ben dieci punti dai rivali del Real Madrid e vincendo potrebbe tornare in corsa persino per la prima posizione, al momento occupata dal Barcellona. Un obiettivo molto difficile, ma assolutamente alla portata dei Rojiblancos.