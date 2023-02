Napoli, De Laurentiis ci ha provato: la risposta è un ‘no’ categorico

Napoli, Aurelio De Laurentiis ha provato il colpo: la risposta ottenuta è però stata un secco e categorico ‘no’, ecco di cosa si trattava.

Il presidente della società campana aveva provato a convincere chi di dovere per sviluppare la sua idea: la risposta ottenuta è stata un deciso ‘no’, ecco per quale ragione e soprattutto quale era il piano di De Laurentiis.

Il grande successo che sta avendo il Napoli in questa stagione ha diversi protagonisti e soprattutto diversi interpreti che meritano una menzione speciale. La crescita registrata negli anni per la squadra campana ha portato ad avere una squadra che oggi, sotto la guida di Luciano Spalletti, non solo riesce ad essere dominante in Italia ma anche in Europa. A capo di questa macchina perfetta c’è il presidente Aurelio de Laurentiis: è a lui che si deve dare merito per molte scelte che si sono rivelate vincenti.

De Laurentiis: il numero uno della squadra

Aurelio De Laurentiis è stato nel corso degli anni sia elogiato che aspramente criticato. Il presidente azzurro, che alle pendici del Vesuvio gode di grande stima in quanto colui che nel 2004 salvò i campani dal fallimento, non è sempre stato apprezzato a pieno dai suoi tifosi per via delle sue scelte fatte in ambito di calciomercato, come esempio basta pensare alla scorsa estate ed al famoso Hashtag #A16 per indirizzarlo via da Napoli in direzione Bari.

La stagione ai limiti del perfetto che gli azzurri stanno però ora svolgendo sta facendo rivalutare totalmente il lavoro fatto da De Laurentiis, in grado, grazie anche al ds Cristiano Giuntoli, di creare una rosa ben più che competitiva rimanendo all’interno di precisi paletti economici. Proprio questo aspetto ha grande rilevanza nella testa del presidente del Napoli che nel tempo è riuscito a creare piccole e grandi strategie di marketing come ad esempio le varie maglie speciali.

Ormai da un paio d’anni il Napoli ha abituato tutti i tifosi e gli appassionati a sfornare tante maglie speciali durante la stagione. Da quella dedicata a Diego Armando Maradona passando per quelle di Halloween fino a la più recente special edition di San Valentino le maglie lanciate dalla società del presidente De Laurentiis sono davvero tante, ma il numero 1 della società campana aveva in serbo un’altra sorpresa: a negarla un no categorico della Lega Serie A.

Napoli: ecco la maglia speciale negata dalla Lega Serie A

Il vulcanico Aurelio De Laurentiis ha sempre in testa un’idea nuova per dare slancio e migliorare il suo Napoli. Il presidente azzurro, come già detto sopra, nel corso delle ultime stagioni ha ‘creato’ diverse maglie speciali per la sua squadra, alcune più apprezzate altre decisamente meno, stando però a quanto riportato da Repubblica il numero 1 dei campani aveva avuto un’altra incredibile idea bocciata però dal Consiglio di Lega.

Il quotidiano ha raccontato come nella testa di De Laurentiis ci fosse l’idea di inserire sulle divise il volto del calciatore che la stava per indossare, ma la Lega Serie A ha respinto la proposta in quanto contraria alle regole. La realizzazione della proposta avrebbe di fatto portato il Napoli a scendere in campo con 11 divise diverse, fatto non permesso dal regolamento, ma ancora una volta De Laurentiis ha confermato tutta la sua voglia di sorprendere e chissà quali altre idee potrà avere in futuro.