Napoli, altro che scaramanzia: arriva la conferma sulla festa scudetto

Il Napoli e la città stanno già pensando ai preparativi per la festa scudetto: arriva la conferma ufficiale.

Gli azzurri dominano il campionato e hanno un margine di 15 punti sulla seconda in classifica: l’assessora Emanuela Ferrante ha confermato a TVPlay che si sta organizzando la festa, ecco le anticipazioni.

Il Napoli è reduce dalla trionfante notte di Francoforte: gli azzurri si sono imposti grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo e affronteranno il match di ritorno da favoriti per l’approdo ai quarti. Ora, però, l’attenzione torna sulla Serie A: la squadra di Spalletti vuole mantenere saldo il proprio margine di vantaggio (o aumentarlo) battendo l’Empoli nel prossimo turno. Intanto, arriva la conferma ufficiale: la città sta già organizzando la festa per lo scudetto e avrebbe già individuato i luoghi chiave.

Napoli, conferme sulla festa scudetto: ecco i punti chiave

Il Napoli ha l’occasione di ampliare il proprio margine di vantaggio sull’Inter: la formazione di Spalletti ospiterà l’Empoli, mentre i nerazzurri faranno visita al Bologna. La speranza degli azzurri, ovviamente, è quella di allungare la classifica per avere ancora più serenità in vista dei prossimi mesi cruciali. Grazie a questo distacco, infatti, l’allenatore può sfruttare al meglio le rotazioni fra Serie A e Champions League, avendo così a disposizione un’ottima arma per poter arrivare fino in fondo anche in Europa.

Come anticipato, l’assessora Emanuela Ferrante ha parlato a TVPlay della possibile festa scudetto che potrebbe avere luogo a Napoli a inizio giugno, quando il campionato sarà terminato. Dato il grande vantaggio, infatti, la società ha già iniziato a pensare ai preparativi.

“Siamo in una fase preliminare, si stanno delineando tutte le possibilità di questo evento: il sindaco Manfredi sta parlando con la Società Calcio Napoli. Idee chiare in merito ancora non ne abbiamo, anche per questioni scaramantiche… “: così l’assessora ha confermato che sono in corso i dialoghi fra le parti per organizzare l’evento.

Entrando nello specifico, ha parlato di quelli che potrebbero essere i luoghi principali: “Credo che si farà una festa sia al Maradona che fuori dall’impianto. Immagino che, durante l’ultima partita di campionato in programma il 4 giugno, si farà sicuramente qualcosa allo stadio. Sarà la società ad organizzarla all’interno dello stadio. Per l’esterno, immagiamo si possa fare una festa a Piazza del Plebiscito, ma non solo”. L’idea sarebbe quella di spargere vari palchi in giro per Napoli per non intasare la città distribuendo così i tifosi su tutta l’area urbana. Inoltre, l’assessora Ferrante ha confermato che si penserà anche di far circolare il pullman scoperto con i giocatori a bordo.

Il Maradona come fulcro: tutto partirebbe da lì

Per questioni scaramantiche, l’assessora non ha praticamente dato nulla per certo. Tuttavia, ovviamente, data la situazione e considerata la portata dell’evento, è del tutto naturale che la città si stia muovendo con anticipo insieme alla società al fine di organizzare al meglio un simile evento. In caso di vittoria da parte del Napoli, i festeggiamenti inizierebbero sicuramente all’interno del Maradona.

Proprio al Maradona, infatti, il Napoli alzerebbe il trofeo al cielo al termine dell’ultima giornata di campionato contro la Sampdoria (anche se, vista la classifica, la certezza matematica potrebbe arrivare prima). Come da tradizione, verrebbe allestito un palchetto su cui sfilerebbero tutti i componenti della squadra con capitan Di Lorenzo che avrebbe il compito di sollevare la coppa.

Da lì partirebbero poi le varie manifestazioni in giro per la città con la possibilità di vedere il pullman scoperto aggirarsi fra i vari quartieri. Al momento si tratta solamente di supposizioni, ma la città e la società si stanno organizzando.