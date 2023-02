Alcune storie di Ilary Blasi hanno attirato l’attenzione degli utenti: perché? Guardate cosa spunta fuori in camera da letto

Ilary Blasi continua a dominare le scene sui giornali e sui magazine incentrati sul gossip e sulla cronaca rosa. A molti mesi di distanza ormai si continua a parlare di quella che è la sua vita privata, e la stessa cosa avviene al suo ormai ex marito, Francesco Totti.

I due si sono lasciati, e non senza astio e dispetti reciproci, dopo un amore durato più di vent’anni. In molti ancora ricordano la dedica che Totti fece ad Ilary Blasi dopo un gol segnato alla Lazio in un Derby della Capitale. Lui esibì la celebre maglietta “Sei Unica”. Ai tempi Ilary Blasi aveva appena assaggiato la notorietà, divenendo famosa assieme ad altre colleghe come Silvia Toffanin in qualità di Letterina di “Passaparola”, amato quiz show condotto da Jerry Scotti.

Poi Ilary Blasi accompagnò Totti ai Mondiali di Corea e Giappone del 2022, giusto pochissimi mesi dopo quella dedica che destò grande scalpore in positivo. Ed altrettanto celebre è pure il bacio che i due si diedero, con l’occhio di lei che correva alla telecamera, quasi per accertarsi di essere inquadrata.

Ilary Blasi, nuova vita ma senza il fidanzato

Da tempo ora al fianco di lei c’è un altro uomo. Si tratta dell’imprenditore tedesco Bastian Muller-Pettenpohl, 36 anni, che è anche ereditiere ed uomo di affari. La quasi 42enne conduttrice televisiva di Mediaset (compirà gli anni il prossimo 28 aprile, n.d.r.) ed il suo nuovo compagno si sono concessi dei viaggi in giro per il mondo.

In particolare da novembre ad oggi li abbiamo visti in Thailandia, in Svizzera e sulle nevi delle Dolomiti. E poi non è mancata neanche una bella gita in giro per Roma, con nel frattempo le opportune presentazioni compiute alla famiglia di lei. La Blasi, oltre alla sua professione di presentatrice televisiva, alterna anche altri interessi. Come ad esempio quello di influencer, che le viene naturale sui social, grazie alla celebrità che da sempre la contraddistingue in televisione. Basta pubblicare una foto od un video per ricevere migliaia e migliaia di interazioni, tra “mi piace”, commenti e condivisioni da parte dei suoi tantissimi follower.

Chi c’era con Ilary nella stanza d’albergo

E non mancano poi delle occasioni mondane alle quali prendere parte come testimonial oppure come invitata vip.

Come nel caso della sfilata per NH Collection che si è svolta a Palazzo Gaddi a Firenze. Lì la sempre bellissima Ilary ha partecipato in compagnia di qualcuno. Che non è però Bastian Muller, bensì un’altra persona. Una donna, con la quale pare anche che la Blasi abbia dormito in albergo. E la camera condivisa con questa persona presenta un dettaglio che è tipico solamente dei vip. Si tratta dei cuscini personalizzati e firmati con le loro iniziali puntate. Su uno, il primo che ha inquadrato Ilary, c’erano le sue iniziali: IB. Sull’altro, invece: DS. Beh, chi è questa persona? Si tratta di sua mamma, Daniela Blasi, con la quale la ex signora Totti è stata anche a cena, come si può evincere da alcuni post pubblicati sul profilo Instagram di Ilary.