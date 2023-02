Dopo il gol all’Eintracht gli è arrivata una telefonata importante: colpo di scena

Il Napoli ha battuto l’Eintracht Frankfurt grazie ai gol di Osimhen e Di Lorenzo: uno dei due marcatori ha ricevuto una telefonata importante.

Gli azzurri si sono imposti in Germania per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco cos’è successo ad un giocatore dopo il match.

Il Napoli continua ad incantare e vola anche in Europa. Gli azzurri, che stanno dominando in campionato, si sono imposti in Germania contro l’Eintracht grazie ai gol di Osimhen e Di Lorenzo, due uomini simbolo della formazione di Spalletti. Il primo è il goleador trascinatore, mentre il secondo è il capitano silenzioso sempre più leader dello spogliatoio. I quarti di finale sono ad un passo, ma mancano ancora 90 minuti da giocare al Maradona: si deciderà tutto lì. Intanto è emerso un retroscena molto interessante legato ad uno dei due marcatori.

Notte speciale contro l’Eintracht: la telefonata sorprende il giocatore

Il Napoli ha dominato l’Eintracht guadagnando un ottimo vantaggio in vista della gara di ritorno: agli azzurri basterà non perdere con più di un gol di scarto per assicurarsi i quarti di finale. Si tratterebbe di un traguardo storico, ma Spalletti è stato chiarissimo: chi pensa di essersi già qualificato non giocherà contro i tedeschi al Maradona. L’allenatore vuole mantenere alto il livello di attenzione e ora si aspetta una grande prestazione anche in campionato contro l’Empoli sabato alle 18:00.

L’ambiente, ovviamente, è ancora carico di entusiasmo per la bella partita disputata in Germania. Quella partita è ancora un argomento attuale e ne ha parlato a Radio Marte anche un ospite speciale: Mario Giuffredi, il procuratore di Di Lorenzo. L’agente ha svelato di aver chiamato il terzino per complimentarsi con lui paragonandolo ad un grandissimo ex terzino: “Gli ho detto: <<Gianni, sembravi Maicon!>>”.

La rete del capitano azzurro, effettivamente, è stata di pregevolissima fattura. Il suo mancino angolato dopo il colpo di tacco di Kvaratskhelia ha trafitto Trapp regalando il doppio vantaggio alla sua squadra. Un gol “alla Maicon“: il brasiliano è stato uno degli interpreti migliori al mondo nel suo ruolo e ha spesso segnato reti spettacolari. L’ex Inter, con il sinistro, ha siglato uno dei suoi gol più belli (simile a quello del 22 azzurro) contro il Torino nella stagione 2006/2007.

Futuro sempre più azzurro per Di Lorenzo: la conferma dell’agente

Di Lorenzo, dopo l’addio dei senatori in estate, ha ereditato la fascia da capitano ed è diventato il leader dello spogliatoio. Spalletti e i giocatori stessi lo hanno elogiato pubblicamente più volte e lui ha ripagato la fiducia con ottime prestazioni, gol e assist. Il suo contratto scade nel 2026, ma potrebbe arrivare il rinnovo: lo ha confermato l’agente.

“Di Lorenzo ha il desiderio di legarsi a vita al Napoli, tiene molto al club, alla città, sta benissimo e quando è così non c’è gratificazione migliore per il club e per un giocatore che vi siano questi sentimenti”: parole che faranno sicuramente piacere ai tifosi del Napoli, che nel terzino vedono una possibile bandiera.