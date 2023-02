Napoli, la mossa a sorpresa di De Laurentiis: i tifosi esultano

Grande colpo di scena in casa Napoli dove una mossa a sorpresa del presidente Aurelio De Laurentiis ha mandato in visibilio i tifosi.

Le grandi prestazioni del Napoli di Spalletti rischiano di diventare un’arma a doppio taglio. Gli azzurri stanno dominando in Italia e in Europa ma questa grande superiorità sta attirando le attenzioni delle squadre avversarie.

La grande risonanza mediatica del Napoli adesso non si limita più solo all’Italia. Gli azzurri stanno incantando da inizio stagione e, dopo il successo esterno in casa dell’Eintracht Francoforte in Champions League, anche i top club europei iniziano ad osservarli. L’intenzione delle rivali, inoltre, potrebbe essere quella di rovinare il “giocattolo” di De Laurentiis, sottraendogli i suoi uomini migliori.

L’Europa all’assalto del Napoli: le big mettono sul taccuino gli azzurri

Dopo oltre metà stagione e le prime pagine già conquistate da tempo, il grande Napoli di Spalletti continua a lasciare a bocca aperta e far parlare di sé. Nella stagione azzurra sono tanti i protagonisti che, grazie alle prestazioni sempre oltre la media, stanno attirando l’interesse delle big. Sono diversi, infatti, i top club che al momento farebbero la fila per accaparrarsi Victor Osimhen, miglior centravanti in stagione in Europa al pari di Erling Haaland. Il nigeriano sta vivendo un momento di fiducia impressionante e in questa stagione sta riuscendo a segnare anche da posizioni difficilissime.

Se Osimhen sta conquistando tutti gli osservatori d’Europa, però, il merito è anche di chi gli sta dietro. Per l’attaccante ex Lille, infatti, si stanno rivelando fondamentali gli assist e le giocate di Khvicha Kvaratskhelia, scheggia impazzita del Napoli di Spalletti. Oltre al georgiano, inoltre, c’è anche un altro calciatore che è stato messo nel mirino di club come Liverpool e Real Madrid. Si tratta di Stanislav Lobotka, motore della squadra azzurra e uomo sul campo di Luciano Spalletti.

De Laurentiis fa esultare i tifosi: mossa a sorpresa del presidente

Il grande rendimento degli azzurri, però, non è solo da ricondurre ai gol di Osimhen, gli assist di Kvara o le geometrie di Lobotka. Quasi tutti i calciatori a disposizione di Spalletti hanno avuto un netto incremento nelle prestazioni come Di Lorenzo e Meret, ma anche Mario Rui e Zielinski. Tra i nuovi c’è un calciatore che ha stupito per personalità e velocità di adattamento. Si tratta di Min-jae Kim, difensore prelevato la scorsa estate dal Fenerbahce.

Il centrale sudcoreano si è imposto sin da subito come leader della difesa azzurra nonostante avesse l’ingrato compito di sostituire Kalidou Koulibaly, difensore tra i più forti in circolazione e vera leggenda del Napoli. Kim ci ha messo pochissimo a far innamorare i tifosi e rendere quasi impenetrabile la sua difesa. Ci ha messo poco a pentirsi anche Aurelio De Laurentiis che, al momento dell’accordo con il sudcoreano, ha inserito una clausola rescissoria valida per l’estero. La clausola, fissata a poco meno di 50 milioni, rischia di far perdere al Napoli uno dei suoi uomini cardine.

Secondo quanto scritto da Il Corriere dello Sport, proprio in questi giorni ADL starebbe muovendo i passi decisivi per ritoccare il contratto di Kim e modificare la clausola presente in esso. La fumata bianca non è ancora arrivata poiché la richiesta degli agenti di Kim, ingaggio da oltre 5 milioni, è distante dalla proposta del Napoli che si ferma a 3,5 milioni annui. Da ambo le parti, però, trapela fiducia e se la trattativa dovesse andare in porto la clausola del sudcoreano verrebbe alzata alla cifra minima di 65 milioni di euro, un’eventuale ottima plusvalenza per De Laurentiis.