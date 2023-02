Spalletti-Lobotka-Inter: retroscena clamoroso, cosa spunta fuori

Luciano Spalletti, Stanislav Lobotka e l’Inter: clamoroso restroscena con questi tre elementi protagonisti, ecco cosa è spuntato fuori.

Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa di diversi temi e tra questi anche del mediano ex Celta Vigo: proprio su di lui è spuntato un incredibile retroscena che ha come protagonista anche l’Inter.

L’ennesima grande prova e l’ennesimo grande risultato ottenuto nell’andata degli ottavi di Champions contro l’Eintracht ha ulteriormente aumentato l’entusiasmo del Napoli e dei suoi tifosi. La squadra allenata da Luciano Spalletti sta continuando a mostrare dei miglioramenti di grande spessore col passare delle giornate, aumentando in consapevolezza nei propri mezzi e conseguentemente migliorando sempre più un gioco già spumeggiante. Questi passi avanti stanno portando grandi benefici soprattutto ad alcuni interpreti, in particolare a chi magari non ha sempre reso come in questa stagione: un esempio è Lobotka.

Stanislav Lobotka: uno dei segreti del Napoli di Spalletti

Stanislav Lobotka è senza alcun dubbio uno degli uomini copertina della strepitosa stagione che sta disputando fino a qui il Napoli. il 28enne centrocampista ex Celta Vigo sta finalmente esprimendo quel potenziale che in molti gli avevano attribuito nel gennaio del 2020 quando dalla Liga approdò in Serie A per aiutare la squadra azzurra allora allenata da Rino Gattuso.

Le prime stagione dello sloveno in Italia non sono state memorabili e spesso ci si è interrogati sulla sua condizione fisica, la quale nel tempo non è sempre risultata eccellente. La cura Spalletti sembra però aver giovato a pieno per Lobotka il quale si è trasformato da oggetto quasi misterioso a protagonista assoluto e perno centrale di tutto il centrocampo della squadra campana.

23 presenze in stagione in Serie A, quasi tutte da titolare, una media pari a 70 tocchi a partita, una sola ammonizione ed oltre il 60% di contrasti vinti. Basterebbero questi numeri ad incorniciare la stagione mostruosa che sta disputando Lobotka, ma ad aumentare il tutto si può anche aggiungere il recente interesse mostrato da Carlo Ancelotti per il Real Madrid. Insomma lo sloveno sta sorprendendo tutti, ma la storia sarebbe potuta essere diversa: a dichiararlo è Spalletti che nella conferenza pre Empoli ha raccontato un incredibile retroscena.

Lobotka all’Inter? Ecco cosa successe

Ad aprire il week end della Serie A sarà il Napoli che sabato alle 18 sarà ospite dell’Empoli al Castellani. In vista della sfida valida per la 24esima giornata è andata in scena la classica conferenza pre partita degli allenatori e quindi anche di Spalletti. Il tecnico toscano ha risposto a varie domande e dalle sue parole è emerso un incredibile retroscena con protagonisti Lobotka e l’Inter.

Quando Spalletti sedeva ancora sulla panchina dei nerazzurri, al mister toscano era stato consigliato da Pane, un suo collaboratore, proprio il nome del mediano sloveno. Ai tempi però l’Inter non aveva i fondi per completare l’operazione ed il tecnico di Certaldo scelse di adattare in quella zona Brozovic (trovando comunque buonissimi risultati). Spalletti in conferenza ha quindi dichiarato che già conosceva Lobotka e le sue caratteristiche, fattore questo che senza ombra di dubbio lo ha aiutato a far rendere al meglio quello che ora è uno dei migliori interpreti del suo ruolo in Europa.