Ufficiale: non sarà in campo in Empoli-Napoli, brutto infortunio

Brutto infortunio per il giocatore che è costretto a dare forfait per la sfida tra Empoli e Napoli: c’è il comunicato ufficiale della società.

Domani alle ore 18 il Napoli sarà di scena ad Castellani per affrontare l’Empoli nella sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Gli azzurri andranno a caccia dell’ottava vittoria consecutiva in campionato, mentre i toscani vogliono tornare al successo dopo quattro giornate senza i 3 punti.

La squadra di Spalletti è in grande forma e vuole continuare a cavalcare il grande entusiasmo che c’è dentro e fuori lo spogliatoio, ma contro la squadra di Zanetti servirà la massima concentrazione per portare a casa il risultato. Il Napoli, infatti, dovrà scendere in campo deciso e dovrà esserlo per tutti e 90′, anche in virtù dell’ultimo precedente contro l’Empoli che di certo non fa dormire sogni tranquilli ai tifosi azzurri.

Napoli, contro l’Empoli è sfida al passato: il precedente insegna

Per il grande momento che sta vivendo e per come sta andando in linea generale la stagione, il Napoli è chiaramente il favorito nella sfida contro l’Empoli, in programma domani al Castellani alle ore 18. Gli azzurri, dopo la vittoria contro l’Eintracht Francoforte in Champions League, si rituffano nel campionato con la voglia di mettere a segno l’ottava vittoria di fila e di aumentare il vantaggio in classifica sull’Inter. Contro i toscani la squadra di Spalletti dovrà fare esattamente la stessa cosa fatta nelle precedenti giornate contro squadre di medio-bassa classifica, ovvero restare concentrata per tutti e 90′, anche perché c’è un precedente che ha insegnato molto agli azzurri.

Nella passata stagione, infatti, il Napoli andò avanti di due reti contro l’Empoli, ma poi gli azzurri si spensero con il passare dei minuti, subendo la rimonta dei toscani che riuscirono a vincere per 3-2, affossando le ultime speranze partenopee per lo scudetto. Rispetto allo scorso campionato, però, è tutt’altro Napoli e gli azzurri hanno ampiamente dimostrato di aver fatto un upgrade importante dal punto di vista della maturità e della personalità. La squadra di Spalletti ha imparato dai propri errori e le possibilità che scendano in campo credendo di aver già vinto sono basse.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, invece, ci dovrebbe essere una novità dato che un giocatore è costretto a dare forfait in vista di domani ed è arrivato anche un comunicato da parte della società ad ufficializzare la sua assenza.

Tegola per Zanetti: un titolare costretto a saltare il Napoli

Il pareggio ottenuto contro la Fiorentina nel derby ha fatto felice l’Empoli, ma è stato allo stesso tempo un pareggio che ha portato cattive notizie in vista della sfida contro il Napoli. I toscani, già senza gli squalificati Bandinelli ed Akpa Akpro, contro gli azzurri dovranno fare a meno di un altro giocatore importante, ovvero Nicolò Cambiaghi che è costretto al forfait dopo l’infortunio patito nel derby.

Come comunicato dall’Empoli con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’esterno d’attacco classe 2000 hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Il club toscano ha fatto sapere che il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e non sarà a disposizione per le prossime sfide. Una brutta tegola per Zanetti che dovrà inventarsi qualcosa per poter mettere in campo una formazione che possa dare problemi al Napoli.