Ancelotti, tutti dispiaciuti per lui: brutta notizia dopo la vittoria col Liverpool

Brutta notizia per Ancelotti dopo l’importante vittoria in Champions League contro il Liverpool: il tecnico italiano ora è in difficoltà.

Grande vittoria per il Real Madrid che martedì, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, si è imposto per 5-2 contro il Liverpool, ipotecando di fatto il passaggio ai quarti di finale.

Per i blancos sembrava dovesse essere una notte da incubo ed è invece è stata l’ennesima notte da sogno. Sotto di due gol in uno stadio caldissimo come Anfield Road, il Real Madrid ha trovato la forza di reagire e di ribaltare il risultato, facendo capire ancora una volta a tutti che la Champions League e casa sua e che farà di tutto per vincerla per la quindicesima volta nella sua storia.

Real Madrid formato Champions: i blancos sono ancora i favoriti

Quando si parla di Champions League è quasi scontato dire che, ai nastri di partenza, il Real Madrid è la squadra favorita per alzare la coppa. Nessuna squadra in Europa vanta più Champions League dei blancos che anche quest’anno fanno sul serio e contro il Liverpool lo hanno dimostrato. Probabilmente, qualsiasi squadra sarebbe andata in totale confusione dopo aver subito due reti in nemmeno venti minuti ad Anfield Road, ma non il Real Madrid che in Champions League si sente a casa. La squadra di Ancelotti, nonostante in Liga sia lontana otto punti dal Barcellona capolista, quando sente la famosa musichetta si trasforma e diventa quasi famelica, non lasciando speranze agli altri.

Inutile negarlo, il Real Madrid è favorito anche quest’anno per la vittoria in Champions League. La rosa dei blancos è una delle più complete in Europa, se non la più completa in assoluto e dopo aver vinto il Mondiale per club, vogliono portarsi sul tetto d’Europa ancora una volta. Trascinato dai soliti Benzema e Vinicius, entrambi a segno contro il Liverpool, il Real Madrid ha mandato un messaggio importante a tutte le altre squadre ancora presenti nella competizione ed il 5-2 rifilato agli inglesi è entrato diritto nella storia del calcio europeo. Nessuna squadra, infatti, era riuscita a segnare 5 gol ad Anfield Road in Champions League.

Un risultato che rende ancor più l’idea di quanto questo sia un Real Madrid formato Champions che, però, vuole continuare a dire la sua anche in Liga. Tuttavia, la vittoria contro il Liverpool non ha fatto pienamente felice Ancelotti che, in vista del derby contro l’Atletico Madrid in programma nel weekend, ha ricevuto una brutta notizia.

Ancelotti in ansia: brutta notizia in vista del derby di Madrid

La bella vittoria contro il Liverpool è già alle spalle per il Real Madrid che ora deve tornare a concentrarsi sulla Liga dove sabato prossimo affronterà l’Atletico Madrid in un derby che si prospetta come sempre bollente. I blancos si trovano a -8 dal Barcellona capolista ed un passo falso li estrometterebbe dalla corsa al titolo, mentre i colchoneros sognano lo sgambetto agli odiati cugini e vogliono restare in zona Champions.

In vista del derby, però, Ancelotti rischia di dover rinunciare a ben due big, ovvero Alaba e Rodrygo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.it, l difensore austriaco, uscito dopo appena mezz’ora della sfida contro il Liverpool, ha riportato una lesione al tendine del ginocchio destro e la sua presenza per il derby è a forte rischio, mentre la situazione è meno grave per l’attaccante brasiliano. Rodrygo ha infatti riportato solo un affaticamento muscolare, ma non dovrebbe essere rischiato in virtù dei tanti impegni che attendono i blancos nelle prossime settimane.