Giuntoli lo segue, tutto vero: annuncio del presidente

Novità importanti in chiave mercato per il Napoli: arriva la conferma ufficiale su un obiettivo di Giuntoli per la prossima stagione.

Il direttore sportivo degli azzurri ha in mente un obiettivo specifico: il presidente in persona ha svelato il nome.

Il Napoli sta disputando una stagione straordinaria. La squadra di Spalletti si trova al comando in Serie A con un margine di 15 punti sull’Inter ed è reduce dalla bella vittoria ottenuta in Germania sull’Eintracht. Contro i tedeschi sono stati decisivi Osimhen e Di Lorenzo, due degli uomini simbolo degli azzurri: entrambi stanno vivendo quella che, probabilmente, è la loro miglior annata a livello personale.

Intanto, però, si pensa anche al futuro: è arrivata la conferma ufficiale per un obiettivo del DS Giuntoli.

Giuntoli punta su di lui: lo conferma il presidente

Il Napoli è stato protagonista durante l’ultima sessione estiva di calciomercato. La squadra ha affrontato una vera e propria rivoluzione in seguito agli addii di alcuni senatori come Insigne, Mertens o Koulibaly e all’arrivo di nuovi giocatori come Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori o Kim. Gli acquisti hanno dimostrato sin da subito le loro doti e hanno offerto un contributo fondamentale.

In vista della prossima estate, però, non si sa ancora cosa accadrà alla rosa attuale. Ci sono alcune situazioni in bilico fra scadenze di contratti e prestiti, ma risulta difficile pensare ad un’altra sessione di grandi cambiamenti. Questa sensazione deriva dalle recenti parole del presidente De Laurentiis, che ha affermato di poter tranquillamente trattenere i top player. Per quanto riguarda le operazioni in entrata, invece, è arrivata una conferma dal presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’interesse di Giuntoli per Vicario.

“Giuntoli, che è nostro amico, parla spesso con il nostro direttore. Lui si è sempre espresso in maniera positiva su Vicario, ormai il ragazzo sta avendo un rendimento molto costante”: con queste parole, il presidente Corsi ha confermato il gradimento degli azzurri per il portiere dei toscani.

Vicario si sta mettendo in mostra come uno dei migliori portieri in Serie A grazie a super parate: clamoroso è stato il doppio intervento eseguito contro la Roma all’Olimpico. Il presidente dell’Empoli, nei giorni scorsi, ha parlato anche di un forte interesse da parte del Bayern Monaco: la sensazione, dunque, è che difficilmente il portiere rimarrà in Toscana in estate. Le pretendenti sono tante (ci sarebbe anche la Juve secondo varie voci), il Napoli osserva e pensa a come agire.

Lo strano caso di Meret: è sempre in discussione

L’interesse del Napoli per Vicario porta inevitabilmente a fare dei ragionamenti sul futuro di Meret. I due portieri, che sono cresciuti insieme all’Udinese, non potrebbero coesistere: entrambi hanno le doti per essere titolari e difficilmente uno di loro accetterebbe di rimanere in panchina una stagione intera o di alternarsi. Per questo, l’ex SPAL torna nuovamente in discussione.

Sin dal suo arrivo a Napoli, Meret ha dovuto fare i conti con situazioni complicate. Fino allo scorso anno, infatti, ha vissuto il dualismo con Ospina e, dopo l’addio del colombiano, si è parlato molto di un possibile arrivo di Keylor Navas che, di fatto, lo avrebbe relegato nuovamente in panchina. Quella in corso è la stagione della sua consacrazione e la sta disputando ad un buon livello, ma l’interesse per Vicario pone nuovi interrogativi. La società, dunque, prenderà una decisione in estate.