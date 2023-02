Napoli, dramma per i tifosi: proprio adesso che va tutto a gonfie vele

Il momento del Napoli è esaltante, sia in Italia che in Europa, ma la recente notizia gela la tifoseria azzurra: ecco cosa è successo.

Il Napoli sta preparando la trasferta di Empoli dove cercherà di proseguire il suo strabiliante cammino in campionato. Dopo la vittoria di Francoforte, arrivata grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo, ora la squadra ha lo scopo di allungare ancora di più sulla seconda classificata Inter.

Ad Empoli non sarà facile, il Castellani per gli azzurri è uno stadio in un certo senso maledetto. I precedenti in Toscana sono allarmanti: il Napoli nella sua storia ha disputato in totale tredici partite a Empoli perdendone addirittura otto. Insomma, in casa i toscani sanno benissimo come mettere in difficoltà gli azzurri, ma quest’anno la squadra di Spalletti dovrebbe imporsi senza fin troppi problemi per continuare a dominare il campionato.

Napoli, Spalletti e l’incubo Empoli: i piani del tecnico azzurro

Non sarà una trasferta soft per il Napoli, come detto pocanzi. I dati sono chiarissimi con i partenopei che nella loro storia si sono imposti solo una volta tra le mura empolesi. Invertire questo trend è obbligatorio per la squadra di Spalletti: i tifosi non hanno assolutamente dimenticato l’umiliazione della scorsa stagione quando la squadra toscana riuscì a rimontare le due reti di svantaggio in poco più di dieci minuti. Il risultato finale premiò l’allora formazione di Andreazzoli con il risultato di 3-2.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Luciano Spalletti ha già le idee chiare per affrontare la complessa gara di domani. Gli unici dubbi riguardano la fascia con Mario Rui che dovrebbe tornare titolare dopo non aver presenziato nelle ultime due partite, mentre in difesa Kim Minjae dovrebbe giocare dal primo minuto nonostante il pericolo diffida. In avanti, oltre ai “soliti” Kvaratskhelia e Osimhen, ci sarà il ballottaggio Politano–Lozano. Nelle ultime ore tuttavia hanno fatto scalpore le ultime notizie inerenti al futuro di Spalletti a Napoli. Ecco cosa è successo.

Napoli, Bargiggia rivela un indiscrezione sul futuro di Spalletti

La questione inerente al futuro di Luciano Spalletti a Napoli continua a tenere banco. Un recente tweet del noto giornalista ed esperto di calciomercato Paolo Bargiggia, ha rivelato un’indiscrezione che, se dovesse essere confermata anche da altre fonti giornalistiche, sarebbe a dir poco clamorosa e aprirebbe a degli scenari prima impensabili.

Secondo il giornalista infatti il Liverpool, che quest’anno sta mostrando la sua peggior versione e che potrebbe per questo salutare Jurgen Klopp, potrebbe addirittura fiondarsi sull’allenatore di Certaldo. Bargiggia tuttavia conferma che il presidente De Laurentiis avrebbe comunque intenzione di esercitare l’opzione in favore del club e quindi impedire qualsiasi assalto da parte di qualche big nei confronti del suo allenatore.