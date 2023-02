In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Empoli, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha voluto fare un’ammissione: le sue parole sono chiare.

Passata la gioia per il successo contro l’Eintracht Francoforte in Champions League, per il Napoli è tempo di tornare a pensare al campionato dove domani affronterà al Castellani l’Empoli alle ore 18 nella sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A.

Gli azzurri vogliono continuare la loro corsa verso lo scudetto e domani potrebbe arrivare l’ottava vittoria consecutiva in campionato, la nona considerando anche la sfida di Champions League contro l’Eintracht. Contro l’Empoli, però, il Napoli sa di non dover peccare di presunzione se vorrà portare a casa i tre punti ed è quello che ha chiesto anche Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Spalletti tiene sull’attenti i suoi: ecco cosa chiede l’allenatore azzurro

La partita contro l’Empoli è un altro crocevia importante per il Napoli nel suo lungo percorso verso lo scudetto che si sta avvicinando giornata dopo giornata. Gli azzurri non dovranno commettere gli errori commessi in passato e giocare ogni partita ad alto livello per evitare di incappare in sconfitte dolorose. E proprio contro i toscani, gli azzurri lo scorso anno subirono una sconfitta pensatissima facendosi rimontare da 0-2 a 3-2 che significò l’addio ai sogni di gloria ed i tifosi azzurri se la ricordano benissimo. Se la ricorda molto bene anche Luciano Spalletti che quest’oggi in conferenza stampa ha fatto una richiesta precisa alla sua squadra, tenendo tutti sull’attenti.

Il tecnico toscano ha ricordato la sconfitta contro l’Empoli della passata stagione, affermando come sia stata una sconfitta che fece malissimo al Napoli dal punto di vista del morale. Spalletti ha riconosciuto come la sfida di domani sia complicata allo stesso modo di come lo era lo scorso anno e sa che i suoi dovranno dare il massimo per portare via i tre punti dal Castellani. L’allenatore azzurro ha fatto poi una richiesta specifica alla squadra, dichiarando come non bisogna commettere errori e che l’euforia non deve diventare presunzione, altrimenti sarebbe la fine della crescita personale della sua squadra.

Per il Napoli è iniziato un tour de force importante che da qui alla sosta di Marzo lo vedrà in campo quasi ogni tre giorni. C’è curiosità nel vedere come Spalletti riuscirà a gestire la rosa azzurra in questo periodo ed il tecnico toscano ha fatto un’ammissione importante in proposito.

L’ammissione di Spalletti: le sue parole sono chiarissime

Quella di domani contro l’Empoli sarà la terza trasferta in 8 giorni per il Napoli dopo quelle di Reggio Emilia e di Francoforte. Nonostante tutto, in conferenza stampa Spalletti ha dichiarato come la squadra stia abbastanza bene dal punto di vista fisico, aggiungendo poi come abbia dei preparatori molto bravi che lo aiutano quando gli devono indicare il carico da fare negli allenamenti successivi dopo trasferte simili. Il tecnico toscano ha fatto poi un’ammissione molto importante in questo senso.

Spalletti ha riconosciuto, infatti, come in un periodo in cui ci sono tante partite, anche per lui è difficile fare delle scelte nonostante il gruppo stia rispondendo bene a livello fisico: “Stanno tutti abbastanza bene: è chiaro che poi si cerca di andare a scegliere per il meglio possibile anche se per me non è facile. Perché di dubbi ne ho sempre molti per le qualità di calciatori che ho” ha ammesso l’allenatore toscano. Parole chiarissime e che potrebbero dunque aver anticipato possibili cambi in vista della sfida di domani.

Calciomercato, asse Napoli-Empoli: cosa ha detto il mister

Negli ultimi giorni si è parlato spesso di giocatori come Vicario e Baldanzi accostati al Napoli. Proprio nella conferenza stampa di oggi, il tecnico Luciano Spalletti ha detto cosa ne pensa: “Loro hanno un modo di giocare che viene da lontano, sanno stare in campo benissimo, hanno calciatori forti, fortissimi tipo Vicario, ormai ne parlano tutti, Parisi, Baldanzi, sono calciatori che noi ci troveremo il prossimo anno nelle grandi squadre a confrontarsi per l’alta classifica e già ora sanno come comportarsi in campo”.