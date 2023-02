Inter, colpo di scena: doccia ghiacciata per Inzaghi

Una notizia che scuote l’ambiente interista e in particolare Simone Inzaghi: una vera e propria doccia ghiacciata per l’allenatore.

Purtroppo non ci sono buone notizie per Simone Inzaghi che adesso si trova a dover fare i conti con delle parole abbastanza pesanti sul suo conto.

Emiliano Viviano, ospite a TVPlay, ha parlato di Simone Inzaghi. Il portiere ha punto l’allenatore interista. L’ex Sampdoria e SPAL ha commentato alcuni aspetti del tecnico nerazzurro: nonostante i trofei vinti, secondo lui ha un difetto.

Ecco, l’Inter sta vivendo una stagione anomala in cui si sono alternati momenti molto complicati ad altri decisamente positivi. I nerazzurri, infatti, hanno già perso sei partite in campionato, ma hanno raggiunto le semifinali di Coppa Italia, hanno superato un girone di Champions League complicatissimo (battendo poi il Porto all’andata degli ottavi) e hanno già vinto la Supercoppa in finale contro il Milan. La prossima sfida contro il Bologna sarà molto importante per mantenere saldo il secondo posto in classifica: battere i rossoblù darebbe continuità di risultati. Secondo Emiliano Viviano, però, c’è qualcosa da rimproverare a Simone Inzaghi.

Viviano: “Inzaghi ha vinto, ma…”, ecco la critica

Simone Inzaghi sta vivendo la sua seconda stagione alla guida dell’Inter. La prima annata è stata caratterizzata dallo scudetto perso al fotofinish, ma anche da una Coppa Italia ed una Supercoppa, entrambe vinte battendo la Juve in finale. Questa stagione, invece, ha portato la seconda Supercoppa, ma l’allenatore spera di ripetersi anche nell’altra coppa e di conquistare almeno i quarti di Champions, mentre le speranze scudetto sono ridotte praticamente al minimo dato il ritardo di 15 punti dal Napoli. Ombre e luci dunque fin qui per l’ex Lazio che, secondo Emiliano Viviano, ha un grande difetto.

Il portiere del Fatih Karagumruk, ospite a TVPlay, ha sottolineato quello che, secondo lui, è il punto debole di Inzaghi: “Ha vinto trofei, ma è anche un po’ un ca**sotto, abbiam visto i cambi con gli ammoniti, probabilmente ha paura che si possa far male vista la recidiva quindi è prudente”.

Come ben noto, l’allenatore nerazzurro tende a sostituire i giocatori ammoniti appena ne ha la possibilità per evitare di giocare in inferiorità numerica. In molti ricorderanno il match di Udine, quando ha richiamato in panchina Bastoni e Mkhitaryan poco dopo 30 minuti (l’Inter ha poi perso 3-1).

Ad oggi, Inzaghi ha disputato una sola partita in 10 contro 11: a San Siro nella sconfitta contro l’Empoli (doppia ammonizione di Skriniar nel primo tempo).

Viviano esalta Brozovic: l’elogio al croato

L’ex Fiorentina ha anche analizzato un giocatore nello specifico: Marcelo Brozovic. Il croato ha saltato molte partite a causa di due infortuni, ma nelle ultime partite sta tornando a giocare con regolarità. Il suo ingresso in campo contro il Porto è stato molto positivo e, secondo Viviano, non ci sono dubbi: “Per me al mondo ci sono solo massimo cinque giocatori più forti di Brozovic quando sta bene”.

Il portiere ha poi aggiunto che, secondo lui, il rientro graduale del numero 77 è legato alle condizioni non ottimali e alla prudenza. Inoltre, l’ottimo stato di forma di Calhanoglu sta permettendo ad Inzaghi di gestire Brozovic al meglio. Il turco, sempre più a suo agio nella posizione di playmaker, è stato anche nominato MVP di Inter-Porto: la sua stagione, fin qui, è di alto profilo.