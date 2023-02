Calciomercato, asse Napoli-Empoli: Spalletti fa i nomi

Calciomercato Napoli, si apre la possibile asse con l’Empoli: nella conferenza stampa pre sfida ai toscani Spalletti fa anche i nomi.

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida del Castellani Luciano Spalletti ha parlato anche dei propri avversari, il mister ex della partita ha lanciato un chiaro indizio di mercato: ecco quali sono i nomi da lui pronunciati.

Il week end della 24esima giornata di Serie A si aprirà sabato alle 18 quando al Castellani di Empoli scenderanno in campo i toscani padroni di casa ed il Napoli dominatore del campionato. Ad un primo impatto la sfida sembra avere un risultato già scritto, ma occhio a sottovalutare gli uomini di mister Paolo Zanetti che in questo 2023 hanno già fermato sul pari la Lazio all’Olimpico e battuto l’Inter a San Siro. Tra i temi della sfida anche il noto match della passata astagione ed il mercato.

La corsa scudetto passa ancora dal Castellani: 10 mesi dopo è ancora Empoli-Napoli

Era il 24 aprile 2022 e proprio allo stadio Castellani andava in scena la sfida tra Empoli e Napoli valida allora per la 34esima giornata. Gli azzurri dei Spalletti stavano ancora provando a giocarsi le proprie ultime chance di rimanere incollati al treno scudetto assieme ad Inter e Milan, ma la sfida da ex del tecnico di Certaldo risultò molto amara, decretando uno dei punti più bassi del suo primo anno in Campania.

Il Napoli, avanti 2-0 con i gol Mertens ed Insigne, nei 10 minuti finali staccò le mani dal manubrio della partita subendo una clamorosa rimonta fino al 3-2 finale in favore dell’Empoli anche a causa degli errori individuali di alcuni giocatori dei campani. Da allora è cambiato tutto per Spalletti e i suoi ed anche per questo quella di sabato suona come una rivincita.

Il Napoli non è più la squadra che insegue ma è ormai la prima in classifica con un distacco abissale nei confronti dell’Inter seconda. La sfida sembra dunque scontata, almeno sulla carta, ma Spalletti sa bene che sottovalutare la squadra di Zanetti è assolutamente vietato, soprattutto perchè tra le fila dei toscani ci sono giocatori di livello: i nomi fatti dal tecnico del Napoli sanno di indizio di mercato.

Empoli-Napoli, c’è anche il calciomercato: ecco i nomi fatti da Spalletti

L’Empoli di Paolo Zanetti è senza dubbio una delle squadre rivelazione di questa stagione di Serie A. I toscani sono attualmente dodicesimi a più nove dal Verona terzultimo e nel corso di queste prime 23 giornate hanno messo in mostra alcuni talenti il cui futuro sembra già essere destinato alle big d’Italia e non solo. Spalletti in conferenza ha citato qualcuno di essi, in particolare Vicario, Parisi e Baldanzi.

I tre italiani dell’Empoli sono stati fin qui protagonisti di una stagione assolutamente notevole e per loro le voci di un possibile addio verso una big a fine anno sono ormai chiare. Spalletti di loro ha detto: “Sono calciatori che ci troveremo il prossimo anno nelle grandi squadre”, una frase che potrebbe essere interpretata come un indizio di mercato e chissà che in estate qualcuno di questi tre calciatori non possa essere associato proprio al Napoli.