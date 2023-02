Calciomercato Napoli, attenzione: Pedullà indica un nome ‘importante’

Calciomercato Napoli, grande attenzione sul possibile nome a sorpresa: Pedullà indica un calciatore ‘importante’, serve però un addio.

Il noto esperto di mercato di Sportitalia ha indicato il nome di uno dei giovani più sorprendenti scesi in campo nel corso delle varie sfide europee: al Napoli per pensare a lui serve però prima fare una pesante cessione.

Il ritorno delle coppe europee ha regalato come al solito gol, grandi giocate e soprattutto tanti protagonisti, alcuni di essi anche molto giovani. Per il Napoli l’andata degli ottavi di Champions ha rappresentato un ulteriore step in avanti nella stagione meravigliosa disputata dagli uomini di Spalletti fino a qui, questo grazie ad una vittoria per 2-0 ottenuta in Germania con una prestazione decisamente sontuosa. Gli azzurri non solo si portano a casa un risultato importante però, con lui c’è anche infatti un altro clean sheet, il quattordicesimo stagionale per Meret.

Alex Meret, da vice a protagonista: il futuro ora è da scrivere

Nella grande stagione del Napoli uno dei protagonisti forse a sorpresa è senza dubbio Alex Meret. Il portiere del club azzurro sta disputando una stagione fin qui entusiasmante fatta da 14 clean sheets in 31 gare che stanno allontanando tutti i dubbi sul suo ruolo di primo portiere dei campani. L’avventura dell’ex Spal e Udinese alle pendici del Vesuvio era stata fin qui altalenante con alcuni alti che erano stati seguiti da chiari bassi.

Nella passata stagione Meret era stato relegato al ruolo di secondo alle spalle del più esperto e continuo David Ospina. Per l’italiano le occasioni di giocare non sono state molte e la sfida con l’Empoli, persa 3-2 al Castellani anche per dei suoi errori, aveva creato un’aria molto pesante attorno a lui. L’addio dell’estremo difensore colombiano ed il mancato arrivo di Navas hanno portato Meret a ritornare primo portiere e a rendersi protagonista in campo e, chissà, non solo.

I soli 25 anni d’età, che diventeranno 26 il mese prossimo, le grandi prestazioni e il potenziale ancora da scoprire del portiere scuola Udinese rendono Meret un possibile uomo mercato. A gennaio il suo agente Federico Pastorello ai microfoni di Rai Sport aveva parlato di interessi per lui dall’Inghilterra, ma che nel frattempo stava anche discutendo il rinnovo con il Napoli (il contratto di Meret scade infatti nel 2024 anche se c’è un’opzione per il 2025). In caso di addio occhio al possibile nome a sorpresa suggerito da Alfredo Pedullà.

Pedullà non ha dubbi: ecco chi è il portiere del futuro

Il Napoli al momento si gode a pieno il suo estremo difensore e la sua super stagione ma è chiaro che in vista dell’estate la società del presidente De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparata. Il nome del portiere giusto lo regala la Champions e lo ‘sottolinea’ Alfredo Pedullà: si tratta del portoghese Diogo Costa.

Classe 1999 e attualmente primo portiere del Porto Diogo Costa è stato protagonista in positivo della sfida di Milano contro l’Inter grazie ad alcune parate decisive. L’estremo difensore lusitano è già il titolare del Portogallo (al Mondiale in Qatar è stato il portiere titolare più giovane) e di lui ha parlato così Pedullà: “Diogo Costa ha dimostrato a San Siro, ancora una volta, di essere uno dei portieri più forti in circolazione”.

Costa non è solamente un ottimo prospetto, ma gode anche della fama di para-rigori. Nel corso di questa edizione della Champions ne ha già parati tre, primo a riuscire a respingerne così tanti in una singola edizione della massima competizione europea per club, ed in generale ha mostrato ottime capacità tecniche. Sebbene al momento il posto di Meret non sia in dubbio chissà che in futuro il Napoli non possa pensare proprio al portoghese in caso di necessità.