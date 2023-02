Napoli, le parole che nessuno si aspettava da Del Piero: tifosi spiazzati

Continuano ad arrivare complimenti e investiture da quasi tutto il mondo del calcio per il Napoli che sta dominando in Italia e non solo. Di recente anche un acerrimo rivale come Alessandro Del Piero ha pronunciato parole che nessuno si aspettava.

L’ex attaccante e capitano della Juventus ha voluto sottolineare un aspetto del Napoli di Luciano Spalletti che l’ha profondamente colpito. Le sue parole hanno lasciato i tifosi partenopei senza parole.

Lo strapotere dimostrato in campionato, con una sola sconfitta in 23 incontri, nonché la cinquina rifilata proprio alla Juventus hanno mostrato la grande forza degli azzurri che hanno cancellato qualsiasi velleità avversaria scaturite dalla sconfitta contro l’Inter. Lo stop in Coppa Italia contro la Cremonese, inoltre, ha dato una scossa all’ambiente che, adesso, è pienamente focalizzato su Serie A e Champions League.

Germania conquistata ma adesso bisogna chiudere la pratica

Il primo atto degli ottavi di finale di Champions League è stato archiviato. Tutto l’ambiente napoletano aveva aspettato con un’ansia quasi spasmodica il confronto europeo che ha confermato la straordinaria forza del Napoli. Le premesse per un grade tonfo potevano esserci tutte, ma la squadra di Spalletti è riuscita a scendere in campo con la mente libera dimenticandosi di avere dalla sua i favori del pronostico. Il match di Francoforte potrebbe scrivere un pezzo di storia partenopea visto che il Napoli non è mai riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale in Champions League.

Prendere sotto gamba l’impegno e sottovalutare l’Eintracht Francoforte era proprio quello che il tecnico azzurro non voleva vedere. I calciatori hanno risposto presente e, adesso, bisognerà mantenere la stessa concentrazione anche nella gara di ritorno. Una volta superato lo scoglio degli ottavi i partenopei avranno la possibilità di stupire ancora, consapevoli di essere già parte della storia.

Arrivano complimenti anche dal rivale: le parole di Del Piero colpiscono i tifosi

Proprio in materia europea è intervenuto un ex calciatore che di vittorie ne sa molto. Tra i talenti più brillanti e vincenti degli ultimi trent’anni: Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus e della nazionale italiana. Il campione del mondo 2006 ha battagliato per lungo tempo contro il Napoli difendendo i colori della sua Vecchia Signora. Appese le scarpe al chiodo, inoltre, Del Piero è diventato un opinionista stimato da ogni tifoso per il suo grande carisma e la profonda conoscenza della materia calcistica.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alex Del Piero ha voluto elogiare la squadra di Spalletti. L’ex bianconero si è voluto complimentare con il Napoli per la vittoria in Germania sintomo, per lui, di grande forza, specialmente in partite dove palla e maglia pesano di più. Del Piero, inoltre, ha voluto sottolineare un aspetto della squadra di Spalletti che ha fatto molto piacere ai tifosi. Ecco le sue parole: “È importante sottolineare che se ora sbagli partite non hai più il girone che puoi recuperare e la tranquillità di avere due-tre partite. Quindi la personalità con cui hanno portato avanti la partita e vinto è tanta roba, è un aspetto decisivo per la crescita di una squadra che ambisce ad arrivare ad importanti traguardi“.

Anche Alessandro Del Piero, dunque, vede nella vittoria esterna del Napoli prima di tutto una prova di carattere, a dimostrazione che il passo compiuto dalla squadra di Spalletti è innanzitutto mentale. L’investitura di Pinturicchio, inoltre, lascia ben sperare i tifosi azzurri anche per il futuro.