Calciomercato, Spalletti ammette: “Lo volevo già all’Inter”

Luciano Spalletti ha svelato un interessante retroscena di calciomercato: ecco chi è il giocatore che voleva già all’Inter.

L’allenatore del Napoli ha rivelato un dietro le quinte risalente alla sua esperienza sulla panchina dei nerazzurri.

Si respira un clima di grande entusiasmo in casa Napoli. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria ottenuta in Germania sul campo dell’Eintracht aggiudicandosi così il primo round degli ottavi di Champions. Le reti di Osimhen e Di Lorenzo hanno ipotecato il passaggio del turno, ma Luciano Spalletti chiede il massimo della concentrazione ai suoi: non saranno tollerati cali di attenzioni o atteggiamenti superficiali. Per questo, già oggi sarà importante vincere anche contro l’Empoli per tentare di allungare ulteriormente il distacco dall’Inter.

L’allenatore, nel frattempo, ha svelato un retroscena di mercato che coinvolge proprio i nerazzurri.

Spalletti svela il retroscena: lo voleva all’Inter

Il calciomercato ha rappresentato la base della crescita del Napoli. Gli azzurri, in estate, hanno detto addio a diversi giocatori importanti come Insigne, Mertens, Koulibaly o Fabian Ruiz: si è trattata di una rivoluzione che, osservata dall’esterno, sembrava avesse indebolito la rosa. Grazie al lavoro della dirigenza, però, la squadra è diventata ancor più competitiva e ha ridotto il monte ingaggi: una gestione virtuosa che ha portato la società a non avere debiti con le banche e che, per di più, ha consentito a Spalletti di puntare alla vittoria dello scudetto.

L’allenatore è uno dei grandi protagonisti di questa stagione che, fin qui, è da considerare quasi perfetta (c’è il neo dell’eliminazione dalla Coppa Italia). Prima della partita contro l’Empoli ha parlato di diversi temi e ha anche affrontato un retroscena di mercato risalente alla sua esperienza sulla panchina dell’Inter: il protagonista è un titolarissimo del Napoli di oggi, ovvero Lobotka.

“Sul fatto di Lobo, perché spesso si è fatto il suo esempio, io son fortunato perché lo conoscevo e volevo prenderlo già all’Inter. Me lo segnalò Alessandro Pane, che faceva il centrocampista e fu mio collaboratore”: con queste parole, l’allenatore toscano ha ricordato e svelato questo dietro le quinte. Era la stagione 2017/2018 e il centrocampista slovacco era un giocatore del Celta Vigo, squadra spagnola da cui il Napoli lo ha poi acquistato nel 2020.

Perché Lobotka non è andato all’Inter? Due i fattori

Spalletti ha anche motivato il mancato arrivo di Lobotka a Milano: “Si fece giocare Brozovic in quella posizione lì. Tentammo di prenderlo, ma non potevamo spendere i soldi”. Le ragioni, dunque, sono state due: una tattica ed una economica. In seguito il croato è diventato uno dei migliori al mondo nel ruolo di regista (prima era trequartista): dietro alla sua crescita c’è la mano dell’allenatore del Napoli.

Nel gennaio 2018, infatti, il centrocampista nerazzurro era ad un passo dal Siviglia (cessione che avrebbe sbloccato l’arrivo di Lobotka), ma l’intervento dell’ex allenatore interista ha bloccato la sua partenza. Da lì è diventato un giocatore insostituibile per l’Inter, che ancora oggi non fa mai a meno di lui. Per di più, Brozovic ha giocato da regista per la prima volta proprio contro il Napoli (partita poi terminata 0-0).