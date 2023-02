Il Napoli ha preso il nuovo Modric: Spalletti non può che esserne felice

Luciano Spalletti non può che essere felice per quanto sta facendo vedere il suo giocatore: il paragone con Modric non è irriverente.

Il gioco che sta mostrando il Napoli in questa stagione è senza dubbio uno dei più belli d’Europa ed il merito è tanto di Luciano Spalletti quanto dei giocatori che scendono in campo.

Il gruppo si è messo a completa disposizione del tecnico toscano ed i risultati si stanno vedendo eccome. Il Napoli è primo in campionato con grande margine sulle inseguitrici, mentre in Europa è ad un passo dai quarti di finale dopo la vittoria per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale. E proprio contro il club tedesco si è messo in luce uno degli elementi più importanti per il gioco azzurro, ovvero Stanislav Lobotka.

Lobotka padrone del centrocampo: lo slovacco dipinge calcio

Durante la sua prima stagione al Napoli, nessuno si sarebbe mai immaginato che Stanislav Lobotka sarebbe diventato un giocatore fondamentale per il centrocampo azzurro. Il centrocampista slovacco aveva deluso sotto la guida di Gattuso e anche durante il primo anno di Spalletti non aveva convinto i tifosi, ma l’attuale allenatore azzurro ha avuto fiducia in lui e il giocatore ha ripagato questa fiducia. Oggi, Lobotka è imprescindibile per il gioco che vuole proporre Spalletti ed ogni volta che scende in campo lo slovacco dipinge calcio. E quando non c’è lui, l’assenza si sente eccome in mezzo al rettangolo di gioco, tanto è che per Spalletti è difficile rinunciare a lui.

La crescita di Lobotka è stata enorme ed il Napoli lo ha di fatto blindato con un rinnovo di contratto importante per spegnere sul nascere qualsiasi voce di mercato. Sul centrocampista slovacco, infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.it, c’è l’interesse del Real Madrid e Carlo Ancelotti avrebbe già chiesto informazioni su di lui. Il Napoli non ha assolutamente intenzione di cedere Lobotka, considerato anche l’imminente annuncio del rinnovo di contratto e solo un’offerta davvero indecente di oltre 60 milioni di euro potrebbe far vacillare gli azzurri.

Al di là delle voci di mercato, al momento Lobotka è concentrato al 100% sul Napoli ed anche contro l’Eintracht Francoforte lo ha dimostrato. Nella sfida contro il club tedesco, oltretutto, lo slovacco è stato reso autore di una giocata davvero importante tanto che è qualcuno lo ha definito il nuovo Modric.

Lobotka come Modric: la giocata contro l’Eintracht fa impazzire i tifosi

Come in campionato, anche in Champions League il Napoli ha fornito una prova di grande autorevolezza su un campo non facile come quello dell’Eintracht Francoforte. Contro i tedeschi si è messo ancora una volta in luce Stanislav Lobotka che si è reso protagonista di una giocata davvero super. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, qualcuno lo ha paragonato addirittura a Modric per ciò che ha fatto vedere in occasione dell’1-0 azzurro.

La Rosea si è soffermata sull’azione che ha portato all’1-0 di Osimhen, scrivendo come in questa occasione Lobotka faccia sembrare semplice una situazione complessa. Lo slovacco è bravo a non concedere spazio sulla trequarti a Gotze, riesce a rubargli palla e a servire in profondità Lozano che poi la darà ad Osimhen per l’1-0 azzurro. Sembra tutto facile, ma facile non è ed il merito è solo di Lobotka che sta crescendo sempre di più. Spalletti può essere certamente felice per il suo giocatore e spera di potersi godere il possibile erede di Modric ancora a lungo.