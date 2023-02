Napoli, l’annuncio ufficiale sta facendo impazzire i tifosi

Il Napoli sta per giocare contro l’Empoli di Paolo Zanetti, ma i tifosi partenopei possono già esultare per un annuncio importante.

Dopo la vittoria di venerdì scorso contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, il Napoli di Luciano Spalletti si è ripetuto anche in Champions League. I partenopei, infatti, hanno battuto martedì l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner con le reti realizzate da Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo.

Il Napoli ha sicuramente meritato il successo nell’andata dell’ottavo di finale, viste anche le tante occasioni sprecate nel corso della gara. Gli azzurri, di fatto, hanno più di un piede ai quarti di finale della Champions League, ma nel match di ritorno dello Stadio Diego Armando Maradona dovranno prestare comunque la massima attenzione alla voglia di rivalsa dell’Eintracht di Francoforte.

Tuttavia, in attesa della sfida del prossimo 15 marzo contro i tedeschi, il Napoli ha di fronte a sé tre gare molto importanti in campionato: Empoli in trasferta, Lazio ed Atalanta al Maradona. La prima in programma è quella contro gli uomini di Paolo Zanetti, ma i tifosi partenopei possono già esultare per una notizia ufficiale.

Napoli, la rete di Di Lorenzo è stata nominata la più bella della settimana di Champions League

La Uefa, tramite i propri canali social, ha infatti comunicato che il gol di Giovanni Di Lorenzo contro l’Eintracht di Francoforte è stato nominato il più bello della settimana di Champions League. Questa notizia rappresenta un ulteriore riconoscimento al gioco fornito dalla squadra guidata da Luciano Spalletti.

L’azione della rete realizzata da Giovanni Di Lorenzo non è solo contraddistinta dalla conclusione precisa del terzino destro, ma anche dal bellissimo assist di tacco di Khvicha Kvaratskhelia. Lo stesso capitano del Napoli, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha ammesso di essere sorpreso di aver segnato già 2 reti nella Champions League di quest’anno: “Non capita molto spesso che riesca a fare tutti questi gol”.

Proprio Giovanni Di Lorenzo sarà uno dei calciatori che scenderanno in campo anche nel match del Castellani contro l’Empoli di Paolo Zanetti.

Empoli-Napoli, Spalletti dovrebbe fare tre cambi rispetto alla gara contro l’Eintracht

Luciano Spalletti, come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, ha infatti in mente di effettuare solo tre cambi rispetto alla gara di Francoforte. Il tecnico toscano, di fatto, schiererà Mario Rui ed Eljif Elmas al posto di Mathias Olivera e Piotr Zielinski. In attacco, invece, a formare il tridente d’attacco con Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia non ci sarà Hirving Lozano, ma Matteo Politano.