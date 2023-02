Napoli, De Laurentiis vuole chiudere subito per il sostituto di Osimhen

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si sta muovendo in sede di calciomercato per prendere il possibile sostituto di Victor Osimhen.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato nel migliore dei modi la fase ad eliminazione diretta della Champions League. Gli azzurri, infatti, martedì sera hanno battuto l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner nel match di andata dell’ottavo di finale della massima competizione europea per club.

I partenopei, infatti, hanno sconfitto l’Eintracht di Francoforte con il risultato di 0-2, grazie alle reti realizzate da Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo. Nonostante i due gol di vantaggio, tra gli uomini di Luciano Spalletti nel post gara di martedì c’èra un po’ di rammarico per non aver chiuso il match con almeno un altro gol.

Il Napoli, oltre alle due reti realizzate, ha avuto tante occasioni per chiudere già all’andata il discorso qualificazione: dal rigore sbagliato da Kvarastkhelia al tiro da ‘seduto’ di Anguissa uscito davvero per pochissimo. Dopo la vittoria contro l’Eintracht di Francoforte, il team campano è atteso da una gara che nasconde più di qualche insidia, ovvero la gara del Castellani contro l’Empoli di Paolo Zanetti. Tuttavia, prima del match contro i toscani, bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Napoli-Hojlund, ecco la strategia di Aurelio De Laurentiis

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il Napoli vuole chiudere il prima possibile l’acquisto di Rasmus Hojlund dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Pur di portare sotto l’ombra del Vesuvio il giovane calciatore, sempre come riportato dal quotidiano sportivo, Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto anche a lasciarlo in prestito tra le fila bergamasche per un’altra stagione per farlo maturare ancora.

Il nome di Hojlund, di fatto, è tra quelli accostati al Napoli per sostituire Victor Osimhen. Sul nigeriano, infatti, si è scatenata già una super asta di calciomercato per acquisire le sue prestazioni la prossima estate. Sull’ex Lille bisogna registrare l’interesse di tante big europee, soprattutto di Premier League, disposte a pagare più di 100 milioni di euro per strapparlo ad Aurelio De Laurentiis.

Ulteriori indiscrezioni di calciomercato potrebbero arrivare anche dal match contro l’Empoli di Paolo Zanetti. Tra le fila toscane, infatti, ci sono tre calciatori che sono monitorati molto attentamente da Cristiano Giuntoli: Baldanzi, Vicario e Parisi.

Spalletti su Baldanzi, Vicario e Parisi: “L’anno prossimo li troveremo in grandi squadre”

Proprio su questi tre giocatori, nel corso della classica conferenza stampa della vigilia, bisogna registrare alcune dichiarazioni dello stesso Luciano Spalletti: “L’Empoli ha calciatori fortissimi come Vicario, Parisi e Baldanzi. Questi giocatori ce li troveremo l’anno prossimo in grandi squadre, visto che sanno già come comportarsi in campo”.