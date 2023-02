L’hanno aggredito, ma il calciatore ha reagito e l’ha bloccato: episodio sconcertante

Il calciatore è stato aggredito da un tifoso, ma è riuscito a bloccarlo in tempo: l’episodio ha lasciato tutti sconcertati.

Giovedì si sono disputate le sfide di ritorno del play-off di Europa League e negli stadi l’ambiente sugli spalti è stato davvero elettrico, forse fin troppo in alcuni casi.

Durante la sfida tra gli olandesi del PSV Eindhoven e gli spagnoli del Siviglia, infatti, è accaduto un episodio che ha lasciato tutti sconcertati. Negli ultimi minuti di gara, un tifoso olandese è riuscito ad eludere la sorveglianza degli steward ed ha puntato uno dei giocatori avversari, mettendo a serio rischio la sua incolumità e quella degli altri. Tuttavia, l’episodio ha avuto un risvolto davvero clamoroso.

Tentata aggressione a Dmitrovic: il serbo si difende e blocca l’invasore

La partita di ritorno tra PSV Eindhoven e Siviglia si è giocata in un ambiente davvero molto caldo. Gli olandesi avevano un 3-0 da rimontare e il Philips Stadion voleva essere il dodicesimo uomo in campo, tant’è che i tifosi hanno cantato e sostenuto la squadra dal primo all’ultimo minuto. Nonostante tutto, il PSV non è riuscito nell’impresa di ribaltare la pesante sconfitta in terra andalusa, imponendosi solo per 2-0 e riuscendo ad essere concreto solo nel finale quando ormai era troppo tardi. Ultimi minuti che, però, sono stati particolarmente concitati a causa dell’invasione di un tifoso olandese che ha provato ad attaccare il portiere del Siviglia Marko Dmitrovic.

Tuttavia, il folle invasore ha dovuto fare i conti con la forza del portiere serbo che è riuscito a difendersi e a bloccarlo. Il tifoso è stato immobilizzato a terra dall’estremo difensore degli andalusi e ciò ha dato tempo agli steward di entrare in campo e di portarlo via, permettendo così la conclusione della sfida. Un episodio davvero eclatante e che ha lasciato tutti sconcertati, in quanto capita molto di rado di vedere un giocatore rispondere all’aggressione di un invasore di campo e le immagini hanno subito fatto il giro delle televisioni e del web.

Nel post partita a Cadena Cope si è espresso sull’episodio proprio il portiere quasi vittima di questa aggressione ed il giocatore non ha avuto parole tenere nei confronti di chi ha provato a colpirlo.

Dmitrovic e l’aggressione subita: “Sto zitto, così non dico cosa volevo fare realmente”

La folle invasione del tifoso olandese durante la sfida tra PSV e Siviglia ha lasciato tutti scioccati, ma per fortuna non è successo nulla di grave. Anzi, il portiere Dmitrovic è stato bravo nel controllarsi e non cadere nel tranello del folle tifoso, bloccandolo e permettendo agli steward di prelevarlo. Tuttavia, intervistato da Cadena Cope, il portiere serbo ha fatto sapere che ha dovuto fare uno sforzo importante per potersi controllare.

Dmitrovic ha spiegato che, prima di bloccare il tifoso, le sue intenzioni erano ben altre ed ha preferito il silenzio anziché rivelarle: “Sto zitto così non dico cosa volevo fare veramente. Se qualcuno mi attacca, io mi difendo ma sono contento di aver mantenuto la consapevolezza di dove mi trovavo” ha dichiarato il portiere per niente intimorito dall’accaduto. E al tifoso-invasore è andata bene, considerato che non sarebbe stato affatto piacevole per lui fare a botte con un giocatore serbo alto quasi due metri.