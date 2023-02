Napoli, Mario Rui espulso: quante partite dovrà saltare l’azzurro

Ennesima vittoria in campionato per il Napoli di Luciano Spalletti che, dopo l’affermazione in Champions League, prosegue la sua marcia spedita anche in Serie A. Unico neo della serata: l’espulsione di Mario Rui.

Il laterale difensivo portoghese si è reso protagonista di un gesto molto duro e che gli è costato il cartellino rosso durante la ripresa del match del Castellani. La squalifica potrebbe rivelarsi più lunga del previsto.

Nuovo problema in vista, dunque, per Luciano Spalletti che dovrà fare i conti con l’assenza del suo laterale titolare a sinistra nella gara dello Stadio Maradona contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Trattandosi di rosso diretto, inoltre, il giudice sportivo potrebbe estendere l’assenza forzata di Mario Rui anche oltre l’impegno del 3 marzo contro i biancocelesti.

Troppo Napoli per l’Empoli: gli azzurri conquistano altri tre punti

La grande vittoria esterna in Champions League, oltre al filotto di vittorie consecutive in Serie A, portavano al Castellani di Empoli un Napoli in grande spolvero. La squadra di Spalletti ha consolidato le ottime basi poste nella prima parte di stagione e, con la consapevolezza di una grande squadra, affronta ogni match alla ricerca della vittoria. Anche contro l’Empoli il leitmotiv è stato più o meno il solito. Napoli in controllo totale della partita e potenzialmente pericoloso ad ogni giocata verticale. Al Castellani a sbloccare il match è, però, un autogol. Sugli sviluppi di un corner Kvaratskhelia trova Zielinski con un cambio di gioco, il polacco mette un pallone teso che Ismajli scaraventa alle spalle di Vicario.

L’Empoli prova una timida reazione ma alla mezz’ora il Napoli trova il raddoppio. Su un tiro dalla distanza di Kvara l’estremo difensore dell’Empoli si oppone come può ma la palla viene raccolta dal lestissimo Osimhen che fa 2-0 e 19 in campionato. Ancora lo scatenato Osimhen e Kim sfiorano il tris ma il primo tempo si chiude così. Nella ripresa il Napoli cerca di rimanere in controllo del match ma al 67′ l’episodio chiave. Sugli sviluppi di un contrasto Mario Rui calcia da terra Caputo e, dopo l’on field review, l’arbitro Ayroldi estrae il cartellino rosso per il portoghese. Il Napoli, nonostante l’inferiorità numerica, riesce a gestire facilmente ma la reazione di Mario Rui rischia di macchiare la serata.

Rosso diretto per il portoghese: quante partite salta Mario Rui?

La reazione di Mario Rui nei confronti di Caputo ha mandato su tutte le furie Luciano Spalletti. Il portoghese, oltre ad aver lasciato i suoi in 10 nel match contro l’Empoli, adesso incorrerà in una squalifica che potrebbe essere più lunga del previsto. A fare luce sull’episodio ci ha pensato l’ex direttore di gara Luca Marelli che, ai microfoni di DAZN, ha parlato della possibile squalifica.

Per Marelli, infatti, ci sarebbero delle discriminanti che potrebbero estendere la squalifica di Mario Rui. Ecco le sue parole a DAZN: “Sarà squalificato per le prossime due partite, ma potrebbero esserne anche di più le giornate di squalifica“.

Oltre alla Lazio, dunque, Mario Rui sarà costretto a saltare anche l’impegno contro l’Atalanta poiché, a causa del rosso diretto, le giornate di squalifica saranno minimo due. Inoltre, la condotta antisportiva del portoghese potrebbe portare a tre le giornate di stop. Tutto dipenderà dal referto dell’arbitro Ayroldi che sarà decisivo una volta esaminato dal giudice sportivo.