Napoli, Spalletti parla di un episodio particolare: “Forse vi è sfuggito”

Tre punti, altri tre punti anche sul campo dell’Empoli di Zanetti. Il Napoli di Spalletti non si ferma più e questa sera il mister non può che fare i complimenti ai suoi.

Non c’è niente da fare contro questo Napoli. Non c’è difesa che tenga. Non c’è squadra che riesca a contenere gli azzurri di Spalletti.

L’allenatore toscano, che prima dell’incontro ha (giustamente) voluto tenere alta la concentrazione dei suoi perché l’Empoli è comunque una squadra molto forte, dopo il match ha voluto parlare in sala stampa della prestazione dei suoi ragazzi: “Lottano come forsennati e ci poteva essere un calo dopo il rosso, invece hanno continuato a pressare senza concedere niente. È veramente una dimostrazione di forza imperiosa, Elmas ha fatto un lavoro splendido, oggi non ho parole per fare i complimenti alla mia squadra”. Parlando del reparto difensivo il mister ha poi voluto specificare: “Non è solo la linea difensiva che è fortissima. Abbiamo visto che roba è Kim, che passi avanti ha fatto Rrahmani così come gli altri”.

Spalletti in conferenza dopo la vittoria contro l’Empoli: l’episodio che è sfuggito a molti

Ogni partita è sudata. Dietro ogni grande risultato c’è sempre una preparazione dettagliata. Nulla è lasciato al caso. Ma soprattutto, c’è da sottolineare che la squadra è compatta. Tutti si aiutano, nessuno viene lasciato solo. Mai. A tal proposito, Spalletti ha voluto evidenziare un episodio: “È una squadra migliorata in tutto. Lo scorso anno aveva da trovare l’equilibrio, questa compattezza che si vede in questo momento. C’è un immagine nella partita che forse vi è sfuggita. Contro il Sassuolo noi perdiamo palla su un angolo, ed in 25 anni non avevo mai visto gol una cosa del genere, vedere dieci assatanati riportarsi dietro la linea difensiva per non prendere gol. Ho rivisto un mio collaboratore qui ad Empoli che mi ha fatto notare quell’episodio, qui sono tutti pronti a buttarsi oltre il recinto per il compagno”.

Insomma, una squadra che non si tira indietro mai. E questo non può che far piacere ai tifosi napoletani che finalmente vivono emozioni pure tutte le volte che vedono gli azzurri in mezzo al campo. Il tecnico toscano, infine, ha voluto sottolineare anche un altro episodio. Di cosa si tratta? In effetti, avevamo sentito un urlo ad inizio partita provenire proprio dalla panchina del Napoli. Ma nessuno era riuscito ad approfondire. Ecco, ci ha pensato Spalletti a spiegare cos’è successo proprio con Osimhen.

Cos’è successo con Osimhen: le parole di Spalletti

Niente di grave, sia chiaro. Spalletti ha però voluto chiarire questo aspetto ai microfoni di Dazn parlando, come è solito fare, senza peli sulla lingua, di quello che è successo con Victor Osimhen: “A fine primo tempo Victor era arrabbiato con me perché l’ho richiamato un paio di volte”.

Come detto, nulla di grave. Infatti, proprio lo stesso Osimhen a fine partita ha usato parole nei confronti del mister che fanno intendere che non l’ha presa male. Ha spiegato che il tecnico vuole che ognuno dia sempre il massimo e per questo qualche volta urla. “E’ l’allenatore, vuole il massimo di tutti noi. Noi dobbiamo fare sempre di più e mi motiva sempre, anche quando siamo in allenamento. Tutti gli allenatori danno indicazioni urlando ai propri calciatori. Noi cerchiamo di ripagarlo”: queste le sue parole ai microfoni di Dazn.

Gol annullato per fuorigioco

Poteva portare a casa una strepitosa doppietta, questa sera, Victor Osimhen. Al 60′ di gioco, palla in profondità per lui che si lascia il difensore alle spalle con una accelerata fuori dal comune, a tu per tu con Vicario non sbaglia. Palla in rete. Ma si alza la bandierina dell’arbitro. Purtroppo, gol annullato per fuorigioco: tutto confermato anche dal check del Var.