Balotelli a Napoli: spunta la foto, gioia per i tifosi

Mario Balotelli a Napoli: la foto fa felici i tifosi azzurri. Cosa è successo proprio nelle ultime ore.

Supermario ha pubblicato una storia su Instagram mentre si trovava a Napoli, la foto è diventata subito virale sul web: ecco che cosa è successo e per quale motivo l’immagine ha scatenato l’interesse dei tifosi.

Uno dei nomi più famosi del calcio italiano è senza ombra di dubbio Mario Balotelli. L’attaccante nato a Brescia è da sempre uno di quei giocatori estremamente discussi, amato da qualcuno e grande rimpianto per tanti altri, ma senza dubbio in qualsiasi sua esperienza è stato impossibile non parlare di Supermario e delle sua gesta in campo e fuori. Il centravanti è ormai da qualche anno fuori dall’Italia, ma nella sua storia c’è stata tantissima Serie A anche se mai, nonostante tantissime voci, il Napoli.

Balo al Napoli: storia di una trattativa mai concretizzata

Inter, Milan, Brescia e Monza, sono queste le piazze italiane che hanno avuto tra le loro fila Mario Balotelli. Supermario in Serie A (e Serie B) ha avuto tantissime possibilità di incidere e diventare uno dei giocatori più rappresentativi della sua generazione, purtroppo per lui e per tutti i tifosi della Nazionale però non tutte le aspettative sono state realmente rispettate lasciando un senso di amaro in bocca diffuso.

Negli ultimi anni Balotelli si è distinto per ottime prestazioni in Turchia con l’Adana Demirspor e più recentemente in Svizzera con il Sion per un totale tra le due avventure di 24 reti in 46 partite. Ripensando al passato Supermario è stato molto spesso associato a tante altre squadre italiane, come ad esempio la Juventus e soprattutto il Napoli: a negare il passaggio il presidente De Laurentiis.

Nello scorso marzo in un’intervista a Dazn Balotelli rivelò: “Io a Napoli? Quello devi dirlo a De Laurentiis, se non fosse per lui sarei già da 10 anni a Napoli. Io ero innamorato e sono innamorato di Napoli avrei giocato sempre a Napoli“. Una vera e propria dichiarazione d’amore verso la città e la squadra che però non è bastata a convincere il presidente dei campani: Supermario ha però continuato a mostrare il suo legame con la città e una foto recentemente apparsa su Instagram lo ha confermato.

Balo a Napoli: la foto postata da un ex amatissimo dai tifosi fa impazzire tutti

Come già detto sopra il rapporto tra Mario Balotelli e Napoli è sempre stato molto forte. A rendere il tutto ancor più deciso a livello emotivo ci aveva pensato anche la nascita della figlia, la piccola Pia, la quale ancora oggi risiede nel capoluogo campano. Nonostante i no ricevuti da Aurelio De Laurentiis il Napoli e la città di Napoli sono quindi rimasti nel cuore del centravanti come dimostrato da una foto apparsa anche sull’account social di Diego Armando Maradona.

Nella storia pubblicata sul profilo Instagram del compianto Pibe de Oro si vede Balo presso il luogo ormai diventato culto per i tifosi del Napoli e più in generale degli appassionati di calcio dove, per l’appunto, si ricorda lo storico 10 argentino. Su di essa anche un “Grazie di cuore” rivolto allo stesso attaccante del Sion, il quale ha poi deciso di ripubblicare la storia sul suo profilo. Un momento molto toccante per Balotelli ed i tifosi degli azzurri, il quale testimonia una volta di più il rapporto profondo tra l’attaccante e la squadra campana.