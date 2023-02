Higuain-Napoli, clamoroso retroscena: cosa spunta fuori

Tra i giocatori che sono passati dalla Serie A, e dal Napoli, e che hanno lasciato un segno indelebile c’è senza dubbio Gonzalo Higuain. Il Pipita ha riscritto la storia dei bomber in Serie A con i partenopei di Sarri.

La fine del matrimonio tra gli azzurri e l’argentino, però, è stata burrascosa e ha trasformato uno dei più grandi attaccanti della storia partenopea da beniamino a nemico pubblico numero uno.

I tifosi del Napoli non hanno mai perdonato al Pipita il tradimento ad una piazza che lo aveva amato per vestire i colori dell’acerrima rivale: la Juventus. Di recente, inoltre, è venturo fuori un clamoroso retroscena che riguarderebbe proprio Gonzalo Higuain, a svelarlo un uomo molto vicino al Napoli.

Osimhen è devastante: il record di Higuain è lontano ma alla portata

Nella sua prima vera stagione a pieno regime con la maglia del Napoli, Victor Osimhen sta dimostrando a tutti i detrattori il perché Aurelio De Laurentiis avesse investito circa 80 milioni nel 2020. Le sue prime due stagioni, infatti, sono state condizionate dalla sfortuna e da problemi fisici piuttosto gravi, l’ultimo lo scontro con Skriniar che costringe il nigeriano ad indossare la maschera protettiva.

La terza stagione in azzurro fu quella più prolifica anche per un altro grande bomber del Napoli: Gonzalo Higuain. Come il nigeriano, anche il Pipita nelle prime due annate fece più fatica e non riuscì a superare lo scoglio dei 20 gol in Serie A. L’incontro a cambiare la vita e la carriera dell’argentino fu quello con Maurizio Sarri, tecnico capace di incantare con il suo Napoli a cui è mancata solo la vittoria. Nella prima stagione del toscano, e l’ultima per Higuain, l’attaccante mise a segno la bellezza di 36 gol in 35 presenze. Osimhen attualmente ne ha segnate 19 in 20 gare e ha tutte le carte in regola per superare il record di Higuain, eguagliato da Immobile nel 2019/20.

Retroscena clamoroso: episodio svelato su Higuain

Durante le sue stagioni in azzurro Gonzalo Higuain è stato catalizzatori di assist ma anche delle prime pagine. Il suo ingaggio dal Real Madrid, infatti, portò entusiasmo nella piazza partenopea. Di recente un uomo che ha lavorato a stretto contatto con il Pipita ha rivelato un retroscena rimasto nascosto fino ad ora. Si tratta di Alfonso De Nicola, ex responsabile medico del Napoli.

De Nicola ha lavorato nel Napoli dal 2005 al 2019, attraversando le diverse categorie e i vari tecnici. Proprio tra Sarri e il responsabile medico si era creato un sodalizio molto positivo e durante la sua gestione il Napoli ha dovuto fare i conti con pochissimi infortuni. Intervento ai microfoni di Radio Napoli Centrale l’ex azzurro ha parlato degli attaccanti e delle loro peculiarità, svelando un retroscena su Higuain rimasto nascosto. Ecco le parole di De Nicola: “Osimhen? Veramente fortissimo. È molto veloce, ha bellissime gambe, sembra una gazzella quando corre. Il più lagnoso e il più stoico? Higuain e Lavezzi. Gonzalo aveva grosse difficoltà, il Pocho mi diceva di fare di tutto per farlo giocare“.