Calciomercato, dalla Juventus all’Inter: clamoroso, tifosi disperati

Un annuncio dato in diretta da un ospite di TVPlay ha stupito tutti: un top player della Juventus è stato accostato all’Inter.

Uno dei giocatori più in forma della rosa bianconera è stato associato ad una delle più grandi rivali della formazione di Allegri.

La Juventus è reduce dalla bella vittoria ottenuta in Francia contro il Nantes: la tripletta di Di Maria ha permesso ai bianconeri di ottenere l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Ora la concentrazione sarà rivolta verso il campionato: martedì, infatti, la squadra di Allegri sarà impegnata nel derby con il Torino. Sarà un match importantissimo in ottica Europa: una vittoria potrebbe mettere pressione alle rivali, in attesa ovviamente della decisione sui 15 punti di penalizzazione.

Nel frattempo, però, si pensa al futuro della rosa: un top player, a sorpresa, è stato accostato ad una squadra rivale.

Juventus, il top player sceglie i rivali? La notizia è sorprendente

La Juventus sta vivendo un momento positivo. Dopo l’impatto legato alla penalizzazione in classifica, i bianconeri hanno rialzato la testa e ottenuto risultati positivi. Al momento, occupano la settima posizione in Serie A con 32 punti dopo 23 giornate: la zona Champions League dista 12 lunghezze, ma c’è ancora incertezza su questo dato. Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato di un possibile annullamento della penalizzazione che porterebbe la formazione di Allegri a quota 47 (stessi punti dell’Inter).

Come anticipato, però, circola un’indiscrezione alquanto sorprendente che coinvolge proprio i nerazzurri. Secondo il giornalista Tancredi Palmeri (intervenuto in diretta sul canale Twtich di TVPlay), infatti, ci sarebbe la possibilità di vedere Angel Di Maria agli ordini di Simone Inzaghi nella prossima stagione.

“L’Inter perderà l’ingaggio di Skriniar e Marotta tende a guardare con attenzione il mercato degli svincolati, forse cederà Brozovic, forse nel 2024 non ci sarà l’ingaggio di Mkhitaryan, poi magari può essere chiamato da Lautaro Martinez. L’Inter quindi mi sembra un’ipotesi credibile”: queste sono le parole di Palmeri, che ha spiegato così il possibile interessamento della dirigenza interista nei confronti di Di Maria.

L’argentino, protagonista assoluto nella vittoria sul Nantes, è legato alla Juve da un contratto annuale. Come ben noto, l’ex PSG ha intenzione di terminare la propria carriera al Rosario Central e ha chiesto un accordo breve ai bianconeri per poter decidere al meglio come agire sul proprio futuro. Ad oggi non ha ancora comunicato ufficialmente la propria decisione sulla prossima stagione.

Da dove nasce l’ipotesi Inter?

Palmeri ha parlato di “ipotesi credibile” e, di conseguenza, per ora non sarebbe in corso una vera e propria trattativa. Come ha ricordato il giornalista, l’AD nerazzurro Giuseppe Marotta è sempre attento al mercato dei parametri zero, ma ad oggi non c’è certezza sul futuro di Di Maria. Dato l’andamento della sua stagione e le recenti dichiarazioni, non è da escludere un rinnovo con la Juventus. In caso di fumata nera, però, l’Inter potrebbe rappresentare una destinazione.

Tuttavia, bisognerà anche capire quelle che saranno le intenzioni della dirigenza interista per quanto riguarda il reparto offensivo. Ad oggi, l’unico sicuro della permanenza è Lautaro Martinez, mentre Dzeko è in scadenza (si tratta il rinnovo), Lukaku è in prestito (si valuta di prolungarlo) e Correa non ha convinto del tutto. Saranno decisivi i prossimi mesi: tutto potrebbe cambiare nell’attacco dell’Inter.