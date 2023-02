Napoli, incubo Kvaratskhelia: quello che nessun tifoso azzurro potrebbe accettare

Dal primo pallone toccato con la maglia del Napoli Khvicha Kvaratskhelia si è preso le prime pagine di tutti i quotidiani sportivi italiani e non solo. La classe del georgiano sta incantando tutti.

Piovono complimenti da ogni dove per l’ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi che ha convinto tutti all’unanimità. Ad impressionare, oltre le doti tecniche e fisiche, è sicuramente l’intelligenza calcistica sciorinata da Kvara.

Nemmeno il tifoso del Napoli più fiducioso poteva aspettarsi che il georgiano raccogliesse così bene, e con così tanta personalità, l’eredità di un figlio di Napoli come Lorenzo Insigne. Da qualche tempo, però, iniziano a rimbalzare voci sul conto di Khvicha che nessun tifoso azzurro vorrebbe mai sentire. Le parole dell’ex calciatore, infatti, hanno sconcertato tutti.

A Francoforte non brilla ma Kvara sa essere sempre decisivo

Alla grande sfida ad eliminazione diretta contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli e Kvaratskhelia si presentavano in un ottimo momento di forma. Il georgiano, già ampiamente sopra la media nel corso di tutta la sua stagione fino ad adesso, negli ultimi tre match di Serie A che hanno preceduto la gara del Deutsche Bank Park aveva messo a segno tre gol consecutivi. La voglia dell’ex Rubin era, dunque, quella di ascriversi al tabellino dei marcatori. La missione per Kvaratskhelia è stata sfiorata ma non portata a termine, ad impedirglielo Kevin Trapp.

Nel corso del primo tempo giocato in Germania, infatti, il numero 77 dei partenopei si è presentato dagli undici metri con il risultato ancora sullo 0-0. Il suo destro, però, è stato intuito e neutralizzato dall’ex portiere del Paris Saint Germain che è capitolato poco dopo sul gol di Victor Osimhen. Nella ripresa, inoltre, Khvicha ha potuto riscattare il rigore fallito con un tacco illuminante che ha liberato Di Lorenzo per la conclusione del 2-0.

I tifosi del Napoli tremano: le parole dell’ex calciatore sono un incubo

Nonostante il gol non sia arrivato, dunque, Kvaratskhelia è stato protagonista anche nella notte di Champions e le sue gesta non sono passate inosservate. Di lui, infatti, ha parlato un ex calciatore internazionale. Si tratta di Jamie Carragher, ex difensore e capitano del Liverpool.

L’ex colonna dei Reds, oggi opinionista su CBS Sports, ha pronunciato delle parole che hanno fatto rabbrividire i tifosi del Napoli. Ecco le dichiarazioni di Carragher: “Kvaratskhelia è il più interessante giocatore in Europa e la prossima stagione potremmo vederlo con la maglia del Real Madrid“. Si fanno strada, dunque, le voci che vorrebbero Kvaratskhelia via da Napoli dopo solo una stagione. I tifosi azzurri, però, sanno bene che per strapparlo ad Aurelio De Laurentiis l’eventuale acquirente dovrà presentarsi con un’offerta assolutamente irrinunciabile.