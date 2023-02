Napoli, Osimhen sotto i riflettori: rivela di aver ricevuto un messaggio molto importante

Victor Osimhen ha ammesso di aver ricevuto un messaggio molto importante: l’attaccante nigeriano è ormai sempre più sotto i riflettori.

Tutto fin troppo facile per il Napoli che nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A ha battuto 2-0 l’Empoli e si è portato momentaneamente a +18 sull’Inter seconda in classifica.

Ancora una volta, gli azzurri si sono dimostrati del tutto superiori ai propri avversari, riuscendo a tenere la gara sotto controllo dall’inizio alla fine. La squadra di Spalletti è una macchina talmente perfetta che anche in 10 per l’espulsione di Mario Rui non ha mai sofferto l’Empoli ed ha portato a casa altri tre punti fondamentali per lo scudetto. E il protagonista di questo successo è stato ancora lui, Victor Osimhen che ha siglato il gol del 2-0.

Osimhen inarrestabile: il nigeriano firma un altro record

Questo Napoli ha una fame insaziabile e anche contro l’Empoli lo ha dimostrato. Nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Mario Rui, gli azzurri non hanno mai patito la formazione toscana, mostrando una superiorità enorme ed evidente che crea quasi imbarazzo. La squadra di Spalletti fa un altro passo decisivo verso lo scudetto ed ai tifosi sembra di vivere un sogno ad occhi aperti da cui non vogliono assolutamente svegliarsi. Un Napoli trascinato ancora una volta dal suo bomber, Victor Osimhen che ieri ha firmato il suo diciannovesimo gol in campionato segnando il 2-0 e firmando un altro record storico.

Quello contro la formazione toscana, infatti, si è trattato dell’ottavo gol consecutivo per l’attaccante nigeriano che diventa così il primo giocatore del Napoli ad andare a segno per 8 gare consecutive. Un record che lo lancia di diritto nella storia del Napoli, ma Osimhen vuole di più e ora vuole inserire il suo nome nella storia della Serie A. Come riportato da Il Mattino, davanti al nigeriano per numero di reti segnate in Serie A consecutivamente ci sono ora Trezeguet e Immobile a quota 9 partite e Pascutti a quota 10 partite, mentre la striscia più lunga di 11 partite consecutive a segno appartiene a Quagliarella, Batistuta e Cristiano Ronaldo.

Ciò significa che l’attaccante nigeriano dovrà segnare nelle prossime 4 partite per stabilire un nuovo record per la Serie A. Al di là dei record, comunque, Osimhen sta pensando unicamente nel trascinare il Napoli alla vittoria dello scudetto e lo ha fatto capire nell’intervista post partita concessa a DAZN, dove ha anche ammesso di aver ricevuto un messaggio molto importante da parte del suo idolo.

Osimhen al settimo cielo: il messaggio ricevuto emoziona il nigeriano

Victor Osimhen sta vivendo la miglior stagione della sua giovane carriera e non intende fermarsi qui. L’attaccante nigeriano, intervistato a fine gara da DAZN, ha dichiarato di essere contento per la fiducia che Spalletti ripone in lui ed intende ripagarlo sul campo. Osimhen ha poi ammesso di aver ricevuto un messaggio molto importante dal suo idolo calcistico Didier Drogba e la cosa non può non emozionarlo.

L’attaccante azzurro ha anche rivelato cosa gli ha scritto l’ex giocatore del Chelsea, affermando come quest’ultimo gli abbia fatto i complimenti e che ciò lo motiva ancora di più visto che era il suo idolo quando era piccolo. Osimhen ha ammesso che per lui è stata una bella sorpresa e che è fantastico aver ricevuto un messaggio simile. Riguardo la partita, invece, Osimhen si è detto contento del risultato ottenuto dalla squadra su un campo difficile e dove lo scorso anno fu sconfitta malamente in rimonta.