Napoli, De Laurentiis vuole a tutti i costi l’accordo: nuovo incontro con l’agente

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, vuole a tutti i costi l’accordo con il giocatore: previsto un nuovo incontro con l’agente.

Il presidente del club azzurro vuole accellerare per trovare quanto prima un accordo con il calciatore, per favorire ciò è previsto al termine della stagione un incontro con l’agente: ecco di chi si tratta.

Il Napoli, in attesa della sfida di ritorno contro l’Eintracht Francoforte per chiudere la pratica ottavi di Champions, prosegue la sua corsa in campionato dove il largo vantaggio acquisito sulle dirette concorrenti permette di poter già iniziare a pensare al futuro di alcuni dei pezzi pregiati della rosa. L’obiettivo di De Laurentiis e Giuntoli è ovviamente quello di mantenere una squadra che sia competitiva come questa e per farlo sarà necessario confermare in gran parte i tasselli chiave dello scacchiere di Luciano Spalletti.

Napoli, si pensa già al futuro: testa ai rinnovi

La strabiliante stagione del Napoli 2022/2023 porta inevitabilmente a porre grande attenzione su quello che potrebbe essere il domani sportivo dei calciatori di migliore rendimento. Sono in tanti i protagonisti che hanno aumentato esponenzialmente la qualità delle proprie prestazioni, sia tra chi già era parte della rosa azzura che tra chi è invece arrivato in estate.

Il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli stanno già pensando alla possibilità di prolungare, con conseguentemente adeguamento economico, il contratto di alcuni calciatori, così da poter aumentare il proprio potere in caso di trattative in estate ed per evitare situazioni ormai divenute tipiche di calciatori con pretese eccessive con l’avvicinarsi della scadenza del contratto: tra i primi potrebbero esserci Di Lorenzo e Kim.

Il capitano del Napoli, autore del definitivo 2-0 contro l’Eintracht, si sta affermando sempre più come uno dei migliori interpreti del ruolo, mentre il centrale coreano ex Fenerbache è risultato essere una delle sorprese più grandi della stagione di Serie A. Il Corriere dello Sport parla di un prolungamento fino al 2028 per il terzino e fino al 2027, con aumento della clausola rescissoria fino a 65 milioni, per il difensore, ma nella testa di De Laurentiis c’è anche un altro nome da rinnovare ad ogni costo: Alex Meret.

Alex Meret: De Laurentiis spinge per il rinnovo, previsto un incontro con il procuratore

Tra i tantissimi calciatori rivitalizzati rispetto alla passata stagione c’è anche Alex Meret. Il portiere scuola Udinese sembrava destinato a lasciare il Napoli in estate o a essere confermato come secondo, ma il mancato arrivo di Keylor Navas ne ha garantito la promozione a numero 1 e a giudicare dalla stagione fin qui disputata non ci sono rimpianti per i tifosi azzurri. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e l’obiettivo di Giuntoli e De Laurentiis è accelerare per il rinnovo.

A gennaio il suo agente Federico Pastorello aveva annunciato ai microfoni di Rai Sport di essere disponibile a trovare un accordo con il Napoli e ad aggiungere un ulteriore dettaglio ci ha pensato in questi giorni Repubblica. Il noto quotidiano ha parlato di un possibile incontro a fine stagione tra dirigenza ed agente di Meret proprio per prolungare il contratto, prima c’è solo il campo e la voglia del ragazzo di centrare l’obiettivo scudetto.