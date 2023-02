Napoli, gioia infinita per i tifosi: i “numeri impressionanti” riportati da Chiariello

Napoli, è gioia infinita per i tifosi azzurri: ecco quali sono i “numeri impressionanti” riportati da Umberto Chiariello.

Il club del presidente De Laurentiis è sempre più primo in Serie A e sta sorprendendo oltre che in Italia anche che in Europa, il noto giornalista ha quindi elencato su Twitter alcuni dei numeri più clamorosi della stagione azzurra: ecco quali sono.

La 24esima giornata di Serie A ha segnato un altro momento chiave all’interno di questa stagione. Il Napoli di Luciano Spalletti ha nuovamente vinto passando 2-0 al Castellani di Empoli in una sorta di rivincita della sfida ‘tragica’ della passata stagione, un risultato che non è riuscito invece all’Inter che al Dall’Ara di Bologna, luogo in cui avvenne l’ormai famosa sconfitta decisiva nella corsa scudetto dell’anno passato, è nuovamente uscito sconfitto perdendo ulteriore terreno in ottica Napoli. A 14 giornate dal termine la stagione del Napoli prende quindi ulteriori caratteri magici facendo sognare i tifosi.

Napoli schiacciasassi: per gli azzurri ora è +18

Sin dalla prima giornata, vinta 5-2 contro il Verona al Bentegodi, la sensazione da parte dei tifosi e degli appassionati era quella che il Napoli avesse trovato un equilibrio tecnico e tattico incredibile. Gli azzurri col passare delle giornate hanno dimostrato con una continuità disarmante che tutte quelle sensazioni erano concrete e che per davvero la banda di Luciano Spalletti era destinata a dominare in lungo e in largo in Italia e non solo.

Al termine del week end della 24esima giornata, che si chiuderà poi con le sfide di lunedì e martedì, il Napoli chiude con un clamoroso +18 sull’Inter, il quale inevitabilmente porta a pensare che ormai la questione scudetto sia chiusa e che per l’assegnazione si attende solo l’ufficializzazione matematica. Una stagione incredibile che ha come protagonisti tanti calciatori, il mister Luciano Spalletti e tutta la dirigenza.

Dal mister ex Roma ed Inter, passando per De Laurentiis e Giuntoli ed arrivando poi ai grandi protagonisti di campo come Osimhen, Kvaratskhelia, Kim, Lobotka, Meret e tanti altri, trovare un singolo uomo copertina è davvero difficile se non addirittura impossibile. Per individuare le ragioni che hanno portato il Napoli ad essere così in alto in classifica e con un piede nei quarti di Champions si possono quindi guardare i numeri: ad elencarne alcuni davvero assurdi è Umberto Chiariello.

Chiariello su Twitter: “3 sono i più importanti”

Umberto Chiariello è un noto giornalista sportivo da sempre legato all’ambiente Napoli sia come squadra che come città. Parlare di questa stagione degli azzurri senza cadere nella retorica dell’annata d’oro è ormai sempre più complesso e dunque il giornalista ha deciso di farlo nella maniera più chiara e comprensibile di tutte: elencando quelli che a suo dire sono i 3 numeri più incredibili collezionati dai campani di mister Spalletti.

Tra i tanti numeri impressionanti di questo Napoli, credo che 3 siano i + importanti:

Il Napoli ha vinto 19pp. delle ultime 20 di Serie A;

In Champions il Napoli ha vinto 6pp. su 7;

Il Napoli nel mese di febbraio non ha preso neanche un gol e Meret non fa una parata vera da 5pp. — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) February 26, 2023

Su Twitter Chiariello ha sottolineato in particolare tre numeri che, secondo lui, sono “i più importanti”: in primis le 19 vittorie ottenute dal Napoli nelle ultime 20 partite di Serie A, seguito dalle 6 vittorie in 7 gare in Champions e dagli 0 gol subiti in tutto il mese di febbraio. Statistiche queste che lasciano ben poco all’interpretazione e che non fanno altro che confermare il sostanziale dominio esercitato dagli uomini Spalletti sulla Serie A e non solo.