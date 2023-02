“Napoli? Tutto è possibile”, l’annuncio dell’agente fa sognare i tifosi

Di recente intorno al Napoli stanno emergendo importanti novità che fanno sognare i tifosi. L’agente del calciatore non ha escluso che in futuro il suo assistito possa vestire la maglia azzurra.

La trattativa sarebbe di primissimo piano e rappresenterebbe una beffa per una delle grandi avversarie dei partenopei. Il calciatore era stato in passato vicino alla Serie A e, nel futuro prossimo, il Napoli potrebbe portarlo nel Belpaese.

A confermare la possibilità lo stesso agente del calciatore che con le sue parole ha fatto sognare i tifosi partenopei. Con il possibile arrivo, inoltre, il Napoli terrebbe alta l’asticella del suo organico aggiungendo un calciatore di assoluto valore alla già competitiva rosa di Luciano Spalletti.

Il Napoli potrebbe perdere pezzi: Giuntoli monitora la situazione

I tanti nomi di calciatori accostati al Napoli suggellano la grandezza di un club che ha fatto della sostenibilità il suo credo economico. Da diverso tempo, infatti, Aurelio De Laurentiis porta avanti sessioni di calciomercato quasi del tutto autofinanziate e la società azzurra è una delle poche in Italia senza debiti. Per questo, con ogni probabilità, anche la programmazione futura verrà dettata sullo stesso modello. La straordinaria stagione degli azzurri, inoltre, ha messo sul radar delle grandi squadre tanti calciatori azzurri. Anche gli ultimi arrivati come Kvaratskhelia e Kim sono stati spesso accostati alle big europee.

Il talento georgiano è molto difficile che si muova da Napoli dopo solo una stagione ma, in caso di offerta irrinunciabile, ADL potrebbe iniziare a vacillare. Diverso, invece, il discorso per il centrale sudcoreano. Anche lui è arrivato nel corso dell’ultimo mercato estivo ma all’interno del suo contratto è presente una clausola rescissoria, valida solo per l’estero, che potrebbe portarlo via dai partenopei.

Top player della Premier League: l’annuncio dell’agente

Con il futuro di Min-jae Kim che diventa giorno dopo giorno una vera e propria incognita, il ds Cristiano Giuntoli inizia a guardarsi intorno per cercare di anticipare ogni mossa. Di recente un nome altisonante per la difesa è stato accostato al Napoli. Si tratta di Sven Botman, centrale difensivo del Newcastle che in passato era stato molto vicino al Milan.

Nonostante Botman, come Kim, abbia cambiato maglia da meno di un anno il suo nome è tornato in auge nel mercato italiano. A far sognare i tifosi ci ha pensato Francesco Miniero, agente di Botman che ha parlato a Si Gonfia la Rete in onda su Radio Crc. Ecco le sue dichiarazioni: “Botman al Napoli? La Premier ha un’appetibilità importante perché i club lì sono ricchi. Se un club di Premier punta Osimhen, ci sono poche possibilità per trattenerlo, ciò che può fare la differenza è la volontà del calciatore. Napoli ha sempre attirato per il calore perchè il tifoso del Napoli è unico e ci sono calciatori spaventati nel venire in una città calda e altri che invece non vedono l’ora per cui tutto è possibile. Botman si trova benissimo al Newcastle, è uno dei migliori centrali della Premier, ma nel calcio tutto è possibile quando c’è la disponibilità delle parti“.