Di Maria, spunta la pretendente a sorpresa in Serie A: conferma in diretta

Il futuro di Angel Di Maria è ancora ignoto: il contratto con la Juventus è in scadenza e una grande rivale potrebbe farsi avanti.

L’argentino sta vivendo un buon momento in bianconero, ma un ospite di TVPlay ha avanzato un’ipotesi alquanto sorprendente.

L’esperienza di Angel Di Maria con la Juventus ha preso una nuova svolta. Dopo alcuni problemi fisici, infatti, l’argentino sta ritrovando la miglior condizione fisica possibile e, di conseguenza, il suo rendimento in campo è salito di livello. La tripletta messa a segno in Francia contro il Nantes ha permesso alla squadra di Allegri di ottenere il pass per gli ottavi di Europa League, dove dovrà affrontare l’ostico Freiburg (formazione in cui gioca Grifo). Il futuro dell’ex Real Madrid e PSG è però un’incognita: spunta un’ipotesi alquanto sorprendente.

Di Maria, trasferimento a sorpresa? È accostato ad una big di Serie A

Di Maria ha accettato la proposta della Juventus dopo una vera e propria telenovela: l’argentino sembrava vicinissimo al Barcellona, ma ha poi scelto di trasferirsi a Torino firmando un contratto annuale. Proprio la durata dell’accordo è stata fondamentale: l’argentino ha in mente di disputare la sua ultima stagione da calciatore con la maglia del Rosario Central e non intendeva essere vincolato per più anni con una squadra. Il suo desiderio, dunque, è quello di decidere il proprio futuro nei prossimi mesi, quando ci sarà maggiore chiarezza su quelle che saranno le sue intenzioni.

Negli ultimi giorni, però, è circolata una voce decisamente a sorpresa. Durante una diretta con TVPlay, il giornalista Tancredi Palmeri ha accostato Di Maria all’Inter. La stessa possibilità è stata commentata agli stessi microfoni anche dall’agente Lodovico Spinosi: anche secondo lui, l’argentino potrebbe giocare agli ordini di Simone Inzaghi durante la prossima stagione.

“Non so quale club italiano sia su Di Maria, ma sono facilmente individuabili, poche squadre sono in grado di pagare l’ingaggio di Di Maria. L’Inter mi sembra un’indiziata, ma è un’ipotesi”: come sottolineato dal procuratore, si tratterebbe solamente di una possibilità e non di una trattativa concreta fra il giocatore della Juve ed i nerazzurri.

Si tratterebbe di un trasferimento sorprendente, ma Palmeri ha ricordato come Marotta sia particolarmente attento al mercato dei parametri zero.

La tripletta al Nantes come messaggio? El Fideo pensa al futuro

Di Maria, in questi mesi, è stato molto chiaro: alla Juventus si trova bene e prenderà la decisione sul suo futuro anche e soprattutto in base alla volontà della sua famiglia. Sono diversi, dunque, i fattori che incideranno sul destino dell’argentino, che però sta diventando sempre più determinante per la squadra di Allegri. La tripletta al Nantes ne è la riprova: il derby con il Torino può essere importante per la continuità.

Le tre reti segnate ai francesi hanno confermato il suo buon stato di forma, ma per ora il futuro non è un argomento attuale. Ad ogni modo, se El Fideo decidesse di rimanere in Italia sarebbe probabile una permanenza in bianconero, ma tutto diventerà più chiaro nei prossimi mesi.