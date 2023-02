Napoli, il tifoso ringrazia Giuntoli: la risposta del ds è incredibile

Napoli, un tifoso incontra Cristiano Giuntoli e lo ringrazia per lo scudetto: la risposta data dal direttore sportivo è incredibile.

Il direttore sportivo azzurro è stato intercettato da un tifoso del Napoli che ne ha approfittato per ringraziarlo della stagione e dello scudetto: il ds ex Carpi ha però dato una risposta spiazzante, il tutto è stato immortalato in un video.

Il Napoli prosegue senza intoppi e a gonfie vele la sua entusiasmante stagione, la migliore per distacco da diversi anni a questa parte. Gli azzurri chiudono febbraio con 0 gol subiti e tanti risultati estremamente importanti, quali la vittoria per 2-0 sul campo dell’Eintracht nell’andata degli ottavi di Champions ed il +18 maturato in campionato ai danni dell’Inter secondo. I campani di mister Spalletti stanno sempre più sorprendendo e alla base della loro grande annata c’è anche la presenza di multipli protagonisti.

Il Napoli del gruppo: tanti protagonisti per uno scudetto sempre più vicino

Diversi anni dopo il secondo e per ora ultimo scudetto della sua storia il Napoli si appresta a tornare campione d’Italia e lo farà in una stagione che ha dell’incredibile. Gli aggettivi per lodare l’elevatissima qualità di gioco espressa fin qui dai campani sono ormai stati ripetuti all’infinito, ma gli uomini allenati da Spalletti sembrano quasi migliorare di partita in partita lasciando una sostanziale sensazione di imbattibilità.

L’ormai larghissimo vantaggio in campionato, +18 sull’Inter seconda, e il vicino approdo ai quarti di Champions League fa sì che alle pendici del Vesuvio possa già iniziare la prima fase della festa azzurra e con essa anche la celebrazione dei grandi protagonisti. Dai calciatori a Spalletti tutti hanno avuto una parte chiave nella stagione del Napoli, ma in primis a prendersi la scena è la dirigenza ed in particolare De Laurentiis e Giuntoli.

Il presidente ed il direttore sportivo del club campano sono stati in grado con un budget trasferimenti inferiore a quello delle concorrenti e con una spesa per gli stipendi minima a creare una squadra incredibile, fatta di nomi che magari sono arrivati quali oggetti sconosciuti ma che ora sono dei veri e propri eroi per i tifosi. Gran parte del merito per l’acquisto di questi talenti va proprio al ds Giuntoli il quale in questi giorni si è reso protagonista di un simpatico siparietto con un tifoso.

Giuntoli risponde al tifoso: le sue parole fanno sorridere

Cristiano Giuntoli è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti silenziosi dell’impresa del Napoli. Spesso si sente parlare del grande lavoro di Spalletti o delle prestazioni di Kvaratskhelia ed Osimhen, ma buona parte dei meriti è da condividere anche con l’ex dirigente del Carpi, cresciuto esponenzialmente con la squadra e ora uno dei migliori nel suo ruolo.

Giuntoli è stato recentemente simpatico protagonista di un siparietto con un tifoso divenuto subito virale su TikTok. Il video è stato pubblicato dall’account @ciroclaudia e si vede un supporter campano che ha approfittato della presenza del direttore sportivo per ringraziarlo dello scudetto dandogli i meriti dell’ormai prossima vittoria azzurra. Ai complimenti l’ex Carpi ha però risposto con delle parole che hanno fatto sorridere.

“Ancora non lo abbiamo vinto ragazzi, con calma” ha affermato Giuntoli aggiungendo anche che manca ancora tempo e che ci sarà quindi da soffrire ancora un po’. Una risposta che sa di scaramanzia indubbiamente, ma che dimostra come nello spogliatoio la concentrazione sia ancora altissima.