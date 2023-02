By

Difficile pensare che le cose possano andare diversamente, Napoli e scudetto sono sempre più vicini ed ecco che succede questo.

Il canale TikTok SnoopyDaniello dà un calcio alla scaramanzia. Ormai c’è la convinzione diffusa e lo ‘certificano’ in qualche modo i 18 punti di distacco tra prima e seconda in classifica. Gli azzurri hanno inanellato la ottava vittoria consecutiva con il successo per 2-0 maturato ad Empoli nell’anticipo della 24/a giornata.

E con i tre punti portati via dal “Castellani” il vantaggio su quella che era la più diretta inseguitrice, ovvero l’Inter, era salito provvisoriamente ad un perentorio e sonoro più 18 punti. Vantaggio che poi è rimasto tale, dal momento che i nerazzurri si sono resi autori di una prestazione del tutto insufficiente, culminata con una sconfitta per uno a zero in casa del Bologna. Questo risultato ha avvicinato ancora di più il Napoli allo scudetto.

L’avere perso proprio contro l’Inter non ha affatto pregiudicato la folle rincorsa a mille all’ora del Napoli allo scudetto, il terzo della sua storia. E persino mister Luciano Spalletti ormai ha smesso di nascondersi, mettendo però in guardia l’ambiente: “Che l’euforia non diventi presunzione”.

Napoli scudetto, Serie A dominata e già si fa festa

Ad oggi ci vorrebbero altri 25 punti per la matematica certezza. Cosa che inquadrerebbe il momento del trionfo certo tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, quindi per le partite che il Napoli dovrà giocare rispettivamente contro Juventus in trasferta, Salernitana al “Maradona” ed Udinese ancora fuori casa.

Ma si potrebbe anche festeggiare prima, se l’Inter dovesse continuare a perdere altri punti per strada. La vittoria contro il Napoli di inizio anno è diventata praticamente inutile ormai. Da quel momento in poi il +5 degli uomini di Spalletti sul Milan secondo ed il +8 sull’Inter è andato allungandosi sempre più, fino a diventare un siderale +18.

E questo basta per far sì che tanti tifosi possano già iniziare a fare festa. Ci sono studenti che vanno a scuola con indosso la maglia azzurra, i cartonati ad altezza naturale dell’undici titolare sistemati per i Quartieri Spagnoli e poi c’è quanto ha fatto SnoopyDaniello.

Un’auto per correre verso il titolo

Ecco che nasce una vera e propria NapoliCar. Ed ecco che una anonima vettura a marchio Renault è diventata il mezzo che ogni tifoso del Napoli vorrebbe avere in garage e vorrebbe esibire in giro. Questo il video diventato virale su Tik Tok:

Tutto quanto è azzurro, dal colore della carrozzeria agli interni, con anche le imbottiture, i sedili, il volante, il cambio, il cruscotto…e ci sono bandiere poste sul retro. Mentre sul cofano spicca una gigantesca N ed i fanali anteriori sono tinti del tricolore. Altro che calcio alla scaramanzia, qui ogni superstizione è stata proprio investita dalla corsa all’entusiasmo ed a volere celebrare un momento che manca da ben trentatré anni. Non si era mai vista una squadra capace di annientare gli avversari come stanno facendo Osimhen e compagni. E nulla, nulla lascia presagire che le cose in campionato possano cambiare.