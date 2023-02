Thiago Motta-Inter, arriva l’annuncio dell’agente: cosa spunta fuori

Thiago Motta è stato accostato all’Inter nelle ultime settimane: il suo agente ne ha parlato in diretta con TVPlay.

L’allenatore del Bologna è stato associato alla panchina nerazzurra: il suo procuratore ha voluto fare chiarezza.

Il Bologna di Thiago Motta non vuole smettere di sognare. I rossoblù sono attualmente settimi con 35 punti raccolti in 24 giornate: la vittoria ottenuta in casa contro l’Inter è stata la quarta nelle ultime cinque partite. Si tratta di un ruolino di marcia decisamente positivo che permette alla piazza di sognare in grande: la qualificazione in una competizione europea è tutt’altro che irraggiungibile.

Nelle ultime settimane, però, l’allenatore italiano di origini brasiliane è stato associato alla panchina dei nerazzurri: ecco come stanno le cose.

Thiago Motta: l’agente fa chiarezza sulle voci nerazzurre

Se da un lato c’è un Bologna che sogna, dall’altro c’è un’Inter in difficoltà. Le due squadre si sono incontrate nell’ultima giornata di campionato e ad avere la meglio sono stati i rossoblù grazie alla rete di Orsolini nel secondo tempo. La squadra di Inzaghi si ritrova così seconda in classifica, ma con un distacco di 18 punti dal Napoli ed è stata raggiunta dal Milan (anche la Roma potrebbe agganciare le milanesi). Nelle ultime settimane, dunque, si è parlato del futuro dell’allenatore nerazzurro.

L’ex Lazio, in un anno e mezzo dal suo arrivo a Milano, ha vinto due Supercoppe ed una Coppa Italia oltre ad aver raggiunto due qualificazioni consecutive agli ottavi di Champions League, di cui l’ultima dopo un girone di ferro. L’anno scorso l’Inter è stata eliminata dopo un doppio confronto molto equilibrato con il Liverpool, mentre ad oggi si trova in vantaggio dopo l’1-0 inflitto al Porto nel match d’andata. Tutto questo, però, non basta a spegnere le voci sul suo possibile addio: tra i candidati per la sua successione c’è anche Thiago Motta. L’agente Alessandro Canovi ne ha parlato ai microfoni di TVPlay.

Il procurato dell’ex centrocampista ha commentato così le indiscrezioni: “In questo momento non c’è nulla con l’Inter, davvero. L’obiettivo di Thiago è vincere la prossima gara contro il Torino. Lui è un allenatore che guarda all’oggi e ha una situazione mentale e quotidiana di poter lavorare con una società sana che vuole creare qualcosa di importante”. Non c’è nulla, dunque, fra l’allenatore del Bologna e la sua ex squadra.

Ciononostante, il suo lavoro sulla panchina rossoblù avrà sicuramente attratto le attenzioni di molte squadre. In Francia, per esempio, parlano con insistenza di un possibile interessa da parte di un altro club in cui ha giocato: il PSG. Questa voce è stata smentita da Thiago Motta stesso che, per ora, pensa solo ed esclusivamente alla sua squadra.

Thiago Motta e l’Inter: una storia (breve) di grandi successi

Thiago Motta ha indossato la maglia dell’Inter nell’arco della sua carriera. L’ex centrocampista è arrivato a Milano dal Genoa (insieme a Milito) nell’estate del 2009 per circa €10 milioni. Con i nerazzurri ha vinto tutto subito: oltre al Triplete del primo anno, ha poi aggiunto una Supercoppa, una seconda Coppa Italia ed un Mondiale per Club risultando sempre prezioso per tutti gli allenatori.

Dopo solamente due stagioni e mezza, in cui ha raccolto 83 presenze, 12 gol e 9 assist, ha voluto intraprendere una nuova avventura accettando la proposta del PSG, che lo ha ingaggiato per €11.5 milioni nell’inverno del 2012. Nonostante l’allenatore nerazzurro di allora Claudio Ranieri volesse trattenerlo a tutti i costi, l’attuale tecnico del Bologna ha detto addio: si è poi ritirato con i parigini nel luglio del 2018.