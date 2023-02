“Gaffe in conduzione”, riguarda il Napoli: cos’è successo al tg5

Clamorosa gaffe sul Napoli nel corso dell’edizione del TG5: i tifosi azzurri si sono subito accorti dell’errore.

Il Napoli sta continuando la sua corsa verso lo scudetto ed è diventata ormai una corsa in solitaria. Nell’ultimo weekend, infatti, gli azzurri hanno aumentato il margine di distacco sull’Inter grazie al successo contro l’Empoli e alla conseguente sconfitta nerazzurra a Bologna.

La squadra di Spalletti si trova ora a +18 sui nerazzurri e sul Milan, vittorioso contro l’Atalanta per 2-0, ed il campionato sembra essere già chiuso. Nessuna squadra si è dimostrata all’altezza degli azzurri che stanno meritando di stravincere questo campionato ed i tifosi non stanno più nella pelle, tanto che sono iniziati già i calcoli per capire quando ci sarà la matematica certezza per il titolo.

Napoli, la città freme: spunta la formazione azzurra nei Quartieri Spagnoli

La sconfitta dell’Inter sul campo del Bologna è stata accolta con grande felicità dai tifosi del Napoli. La formazione azzurra ha fatto il suo dovere anche nell’ultimo weekend, imponendosi agilmente sull’Empoli per 2-0, infilando l’ottava vittoria consecutiva e portandosi a +18 sui nerazzurri che ormai sembrano fuori gioco. Lo scudetto è sempre più vicino ed in città sta crescendo l’eccitazione per la vittoria di un titolo che manca da più di 30 anni. I tifosi azzurri non riescono più a contenere il loro entusiasmo ed è già partita la conta per capire quanti punti serviranno al Napoli per festeggiare matematicamente il titolo.

Secondo quanto riportato da Repubblica, alla squadra di Spalletti basterà raccogliere 25 punti nelle prossime 14 giornate per poter laurearsi campione d’Italia. Se il Napoli dovesse continuare ad inanellare successi, gli azzurri potrebbero festeggiare il titolo in casa contro la Salernitana il prossimo 30 Aprile o addirittura in casa della Juventus, soprattutto qualora Inter e Milan dovessero commettere ulteriori passi falsi. Al di là della matematica, comunque, in città c’è la forte convinzione che per lo scudetto i giochi siano ormai fatti dopo l’ennesima debacle nerazzurra e nei Quartieri Spagnoli sono comparse le sagome dei calciatori azzurri, schierati con il 4-3-3.

In provincia, invece, è nata la torta Osimhen, dolce chiaramente dedicato all’attaccante nigeriano che sta trascinando la squadra con le sue reti, a confermare il grande entusiasmo che c’è a Napoli e dintorni. Tuttavia, pare che qualcuno non “riconosca” il vantaggio accumulato dagli azzurri in campionato e nel corso del TG5 c’è stata una clamorosa gaffe in conduzione al riguardo.

Il TG5 “penalizza” il Napoli: clamorosa gaffe in diretta tv.

Quando i tifosi del Napoli hanno ascoltato l’edizione serale della domenica del TG5 non hanno potuto credere alle loro orecchie. Gli azzurri hanno ben 18 punti di vantaggio sull’Inter seconda dopo la sconfitta dei nerazzurri a Bologna, ma il conduttore mentre leggeva i titoli delle notizie ha “penalizzato” la formazione di Spalletti, commettendo una clamorosa gaffe.

Il conduttore del TG5 ha dichiarato come, grazie alla sconfitta dell’Inter, il Napoli ha confermato i 12 punti di vantaggio sulla formazione nerazzurra, togliendo quindi ben 6 punti alla squadra azzurra. Una “penalizzazione” non voluta, ma che è stata prontamente notata dai tifosi del Napoli che faticano a comprendere come sia stato possibile fare un errore di questo genere.