Lutto per il calciatore: “Gli è stato concesso di raggiungere il suo Paese”

Un grave lutto familiare ha colpito uno dei calciatori che militano nel campionato di Serie A. Al calciatore è stato concesso di far ritorno nel proprio paese per dare l’ultimo saluto allo scomparso.

La società, infatti, è venuta in contro alle richieste del suo tesserato e gli ha consentito di far ritorno in patria. Il calciatore abbraccerà, dunque, la famiglia prima di far ritorno nuovamente in Italia per il prosieguo della stagione.

Non è ancora chiaro per quanto tempo tecnico e compagni saranno costretti a rinunciare al calciatore che è tornato nel proprio paese in seguito ad un grave lutto familiare. Il club ha concesso il permesso per il viaggio intercontinentale, consapevole che il calciatore potrebbe non rientrare in tempo per il prossimo importantissimo impegno.

Grave lutto per il calciatore: viaggio in patria già programmato

Un grave lutto ha colpito uno dei protagonisti del campionato di Serie A che, adesso, lascerà l’Italia per un periodo da definire. Per lui è stato già organizzato un viaggio in patria per star vicino alla famiglia. Il calciatore in questione è Lameck Banda, esterno offensivo arrivato in estate al Lecce dagli israeliani dell’Hapoel Petah Tiqwa.

L’esterno d’attacco è originario dello Zambia e in seguito al lutto familiare molto presto volerà verso l’Africa per riabbracciare la propria famiglia. A comunicarlo è stato il suo club, il Lecce, attraverso il propri canali ufficiali. Ecco il comunicato dei salentini: “L’U.S. Lecce comunica che al calciatore Lameck Banda, colpito da un grave lutto, è stato concesso il permesso di raggiungere il suo paese d’origine“.

Possibile assenza importante per Baroni: Banda rientra in tempo per l’Inter?

Il grave e inaspettato lutto che ha colpito Lameck Banda ha lasciato tutti senza parole. Il club gli ha concesso la possibilità di tornare nel suo paese d’origine ma non sa ancora quando lo zambiano potrà tornare a disposizione. Il Lecce di Baroni sarà impegnato a San Siro contro l’Inter nel prossimo turno di Serie A. Se Banda non dovesse tornare in tempo Marco Baroni potrebbe affidarsi a Di Francesco, che ha scontato la sua squalifica nel match perso contro il Sassuolo.

Di Francesco e Banda si sono spesso alternati sulla corsia offensiva, portando vivacità e imprevedibilità alla manovra giallorossa. Entrambi viaggiano più o meno sugli stessi numeri, con un solo gol a testa segnato in campionato. Nonostante la difficoltà realizzativa, però, Baroni si fida molto dello zambiano che ha giocato tutti e 24 gli incontri del Lecce in questa Serie A. La sua assenza contro l’Inter, dunque, rischia di pesare ai salentini anche se Di Francesco farà di tutto per non far rimpiangere il compagno.