PSG, grave infortunio per il giocatore: niente Bayern Monaco per lui

Brutte notizie in casa PSG che deve fare i conti con il grave infortunio accorso al suo giocatore che sarà costretto a saltare la sfida di Champions contro il Bayern Monaco.

Prova di forza importante per il Paris Saint-Germain che si è imposto per 3-0 contro il Marsiglia al Velodrome nella sfida valevole per la venticinquesima giornata di Ligue 1.

I parigini venivano da una prova per niente convincente contro il Lille nonostante il successo per 4-3 in rimonta, ma contro la squadra di Tudor sono arrivati una grande prestazione ed un successo pesante. Grazie ai 3 punti conquistati, infatti, il PSG vola a +8 proprio sul Marsiglia secondo in classifica ed il titolo sembra essere di nuovo in cassaforte dopo un periodo dove tutto era stato rimesso in discussione.

Il PSG azzanna il Marsiglia: tris parigino al Velodrome

La partita contro il Marsiglia era troppo importante per il Paris Saint-Germain e per Galtier per tanti motivi. Nelle ultime settimane, la squadra parigina non stava convincendo e nell’ultimo turno contro il Lille, nonostante la vittoria in rimonta per 4-3, ci sono state molte critiche per il tecnico dei campioni di Francia dopo che Luis Campos, ds del club, era sceso in campo a guidare la squadra negli ultimi concitati minuti di gioco. Ci si attendeva, dunque, una risposta importante contro una squadra in salute come quella di Igor Tudor e così è stato. Il Paris Saint-Germain ha caricato a testa bassa gli avversari e non ha dato tempo di farli respirare, imponendosi con un secco 3-0.

I protagonisti, ancora una volta, sono stati Mbappé e Messi che hanno travolto senza pietà il Marsiglia. Il primo ha realizzato una doppietta andando a segno al 25′ ed al 55′ ed ha fornito l’assist per il gol del secondo, arrivato al 29′ ed anch’egli autore dei due assist per il gol del compagno. I due hanno sopperito in maniera perfetta all’assenza di Neymar ed hanno permesso al Paris Saint-Germain di ottenere tre punti importanti. Grazie a questo successo, i parigini si sono portati a +8 proprio sul Marsiglia ed hanno messo una serie ipoteca su questo campionato.

Tuttavia, non sono arrivate solo belle notizie per Galtier in questa partita, poiché uno dei suoi giocatori si è infortunato gravemente e salterà la sfida di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco.

Grave infortunio per Kimpembe: lungo stop per il difensore

La sfida tra Marsiglia e Paris Saint-Germain è stata elettrica fin dai primi minuti ed i giocatori hanno giocato ad altissima intensità. E’ durata, però, pochissimo la partita di Presnel Kimpembé che ha lasciato il terreno di gioco dopo appena quindici minuti a causa di un brutto infortunio. Il difensore francese, infatti, ha dovuto lasciare il campo in barella e ciò ha fatto capire subito la gravità del suo infortunio che lo terrà fuori dai campi per un bel po’.

Come comunicato dal Paris Saint-Germain attraverso i propri canali, gli esami strumentali effettuati su Kimpembé hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille e sarà operato nei prossimi giorni. Per il difensore, dunque, niente sfida di Champions League contro il Bayern Monaco in programma il prossimo 8 Marzo e stagione finita. Brutta tegola, invece, che per Galtier che perde un altro giocatore importante dopo Neymar in vista della sfida di ritorno contro i tedeschi, dove i parigini saranno chiamati a rimontare la sconfitta subita per 1-0 al Parco dei Principi.